Путин заявил о высоком спросе на российскую военную продукцию

Экспорт вооружений и военной техники растет: в этом году отгружено продукции на сумму 13 млрд долларов. Российские позиции на рынке вооружения укрепляются несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. Нужно учитывать меняющиеся потребности покупателей и отвечать на их запросы, считает он.

Глава государства предложил обсудить отношения с ключевыми партнерами и меры, которые нужно принять для продвижения ВТС. "Экспорт российских вооружений и военной техники растет", - констатировал он. В этом году отгружено продукции на общую сумму 13 миллиардов долларов - на два с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года. "Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции", - заявил Владимир Путин.

Большой вклад в продвижение экспорта вносят международные выставки. В этом году в России прошло семь таких мероприятий, в их числе военно-технический форум "Армия-2019", военно-морской салон в Санкт-Петербурге и авиационно-космический салон "МАКС-2019" в Жуковском. Зарубежные партнеры смогли ознакомиться с новейшими достижениями: истребителем пятого поколения Су-57, десантным транспортным вертолетом повышенной грузоподъемности Ми-38Т, зенитно-ракетным комплексом средней дальности четвертого поколения "Викинг", бронеавтомобилем "Тигр" и многими другими образцами техники. По итогам выставок заключены контракты на общую сумму около 35 млрд рублей.

"В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает 50 млрд долларов", - привел цифры президент. Глава государства отметил высокий спрос на отечественную продукцию военного назначения - и это серьезный стимул совершенствовать формы и методы работы, сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте. "Нужно постоянно, в режиме реального времени анализировать ситуацию на региональных рынках, учитывать меняющиеся потребности покупателей и отвечать на их растущие запросы", - призвал он.

Цели и задачи госполитики в области ВТС, основные направления действий закреплены в стратегии военно-технического сотрудничества, и глава государства поручил правительству принять дорожную карту по реализации стратегии. Первоочередное внимание Путин указал уделить традиционным партнерам, в том числе по ОДКБ и СНГ, а также на африканском континенте. "На их долю приходится больше трети экспорта российской военной техники", - добавил он.

По итогам саммита Россия - Африка глава государства поручил проработать поступившие многочисленные предложения по линии ВТС "с учетом их коммерческой составляющей с акцентом на внедрение гибких подходов к поставкам и оплате".

Одним из ключевых параметров конкурентоспособности военной продукции президент назвал своевременный и качественный ремонт, обслуживание техники. "Надо быть ближе к потребителю, активнее работать над увеличением числа сервисных центров на территории инозаказчика", - заметил он. Важны и новые направления - для создания за рубежом совместных предприятий по производству запчастей для ранее поставленной техники. Для этого надо внести изменения в правовую базу.