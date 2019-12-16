Путин заявил о высоком спросе на российскую военную продукцию

Новости

Володин: Госдума готовит карту дефицита кадров в больницах 15:46
В Череповце затонул один из причалов речного вокзала 15:38
Группа Keane вернулась на сцену с новым альбомом Cause And Effect 15:31
В Екатеринбурге подросток умер от внезапной остановки сердца 15:28
Экс-чиновник Минобороны осужден на десять лет за взятку 15:28
Законопроект о Brexit внесут в британский парламент 20 декабря 15:23
В Северодвинске задержали вероятного поджигателя ветхих домов 15:20
"Леонард" из "Теории Большого взрыва" подписался на новый ситком 15:20
В Екатеринбурге железнодорожный вокзал эвакуировали из-за "бомбы" 15:19
Во Франции водителей Uber обяжут делать селфи за рулем 15:14
Фонд "Возрождение Тобольска" представил издание "Белорусы в Сибири" 15:13
В Чебоксарах арестовали студентку, напавшую с ножом на педагога 15:08
Песков рассказал о разнице между Порошенко и Зеленским 15:01
В Москве продлили "желтый" уровень опасности 15:00
В Краснодаре из горящего хлебозавода эвакуировали персонал 15:00
В Ярославле восстановят пострадавший от взрыва газа дом 15:00
Возвращение Opel: в каких городах можно купить новинки немецкой марки 15:00
Кинотеатру "Художественный" в Москве добавят один этаж 14:56
Ученые: Электронные сигареты увеличивают риск развития болезней легких 14:50
Петербургский горсуд оставил историка Соколова под арестом 14:46
В Анапе возбудили дело о гибели подростка в больнице 14:42
В Крыму "черных археологов" осудили за изъятие монет Золотой Орды 14:36
На греческой фреске минойской эпохи обнаружили живущих в Индии обезьян 14:36
Nissan Patrol и Mitsubishi Pajero могут получить одну платформу 14:33
Роман Шаронов покидает казанский "Рубин" 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 14:40
Рубрика: Власть

Путин заявил о высоком спросе на российскую военную продукцию

Текст: Кира Латухина
Экспорт вооружений и военной техники растет: в этом году отгружено продукции на сумму 13 млрд долларов. Российские позиции на рынке вооружения укрепляются несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. Нужно учитывать меняющиеся потребности покупателей и отвечать на их запросы, считает он.
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Глава государства предложил обсудить отношения с ключевыми партнерами и меры, которые нужно принять для продвижения ВТС. "Экспорт российских вооружений и военной техники растет", - констатировал он. В этом году отгружено продукции на общую сумму 13 миллиардов долларов - на два с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года. "Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции", - заявил Владимир Путин.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин назвал главное событие 2020 года

Большой вклад в продвижение экспорта вносят международные выставки. В этом году в России прошло семь таких мероприятий, в их числе военно-технический форум "Армия-2019", военно-морской салон в Санкт-Петербурге и авиационно-космический салон "МАКС-2019" в Жуковском. Зарубежные партнеры смогли ознакомиться с новейшими достижениями: истребителем пятого поколения Су-57, десантным транспортным вертолетом повышенной грузоподъемности Ми-38Т, зенитно-ракетным комплексом средней дальности четвертого поколения "Викинг", бронеавтомобилем "Тигр" и многими другими образцами техники. По итогам выставок заключены контракты на общую сумму около 35 млрд рублей.

"В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает 50 млрд долларов", - привел цифры президент. Глава государства отметил высокий спрос на отечественную продукцию военного назначения - и это серьезный стимул совершенствовать формы и методы работы, сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте. "Нужно постоянно, в режиме реального времени анализировать ситуацию на региональных рынках, учитывать меняющиеся потребности покупателей и отвечать на их растущие запросы", - призвал он.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Дмитрий Песков отметил силу России

Цели и задачи госполитики в области ВТС, основные направления действий закреплены в стратегии военно-технического сотрудничества, и глава государства поручил правительству принять дорожную карту по реализации стратегии. Первоочередное внимание Путин указал уделить традиционным партнерам, в том числе по ОДКБ и СНГ, а также на африканском континенте. "На их долю приходится больше трети экспорта российской военной техники", - добавил он.

По итогам саммита Россия - Африка глава государства поручил проработать поступившие многочисленные предложения по линии ВТС "с учетом их коммерческой составляющей с акцентом на внедрение гибких подходов к поставкам и оплате".

Одним из ключевых параметров конкурентоспособности военной продукции президент назвал своевременный и качественный ремонт, обслуживание техники. "Надо быть ближе к потребителю, активнее работать над увеличением числа сервисных центров на территории инозаказчика", - заметил он. Важны и новые направления - для создания за рубежом совместных предприятий по производству запчастей для ранее поставленной техники. Для этого надо внести изменения в правовую базу.

Власть Работа власти Госуправление Власть Безопасность Армия Президент

Главное сегодня

Автомобили Opel вернулись на российский рынок
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Путин распространил эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 регионов
В Пентагоне ответили на угрозы Турции закрыть для США авиабазу Инджирлик