Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам тюрьмы

Следственный комитет устами своего официального представителя Светланы Петренко так прокомментировал это решение:
- Реальная возможность привлечения к уголовной ответственности Алексея Кузнецова - это закономерный результат эффективного сотрудничества СК России с компетентными органами Франции. В 2013 году, когда Кузнецов скрывался за рубежом, председатель СК Александр Бастрыкин лично обсуждал с французскими правоохранителями вопросы его уголовного преследования. В последующем уголовная полиция Франции оперативно установила местонахождение обвиняемого и задержала его.
Процесс экстрадиции, который начался после этого, без преувеличения можно назвать беспрецедентным. С учетом особенностей французского законодательства процедура затянулась на несколько лет. Однако ее уникальность связана с тем, что в ходе непосредственного взаимодействия с французскими компетентными органами представителям российского следствия удалось развеять все сомнения экстрадирующей стороны в обоснованности уголовного преследования Кузнецова и обстоятельствах преступлений, к которым он причастен.
В последующем Судом Высшей Инстанции Парижа приняты решения об аресте принадлежащих фигурантам уголовного дела отелей в Куршевеле и другой недвижимости. Также в результате взаимодействия с иностранными компетентными органами удалось собрать доказательную базу и установить в том числе, на что были потрачены деньги от преступной деятельности, сказала представитель ведомства. В СКР напомнили, что кроме Кузнецова был задержан еще один соучастник - бывший руководитель ОАО "ИКМО" Демидов Дмитрий, который на протяжении 10 лет скрывался от следствия. Ему инкриминируется мошенничество, в результате, которого был причинен ущерб в размере 1 миллиарда рублей юридическому лицу.
Сидеть Кузнецов будет в колонии общего режима. А еще суд запретил Кузнецову занимать должности на госслужбе в течение трех лет.
Суд не стал назначать Кузнецову дополнительного наказания в виде штрафа, однако в полном объеме удовлетворил заявленные по уголовному делу гражданские иски потерпевших - администрации Московской области и других - о возмещении ущерба более чем на 14 миллиардов рублей.
Всего Кузнецов признан виновным в 22 эпизодах особо крупного мошенничества, растраты и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Прокуратура довольна - она и просила 14 лет, и штраф в миллион рублей.
Судя по приговору, суд согласился с версией следствия, что чиновник с 2005 по 2008 год вместе с коллегами разворовывал муниципальную собственность и нанес урон региону и предприятиям ЖКХ области.
Фигурантов в этом деле было много - уже привлечены к уголовной ответственности сообщники бывшего министра: Валерий Носов, Владислав Телепнев и его сестра- Елена Кузнецова. Один приговор вынесен заочно, еще четверо фигурантов дела находятся в международном розыске.
Задержать Кузнецова удалось в 2013 году во Франции. В 2016 его поместили под домашний арест в квартире, которую снимала полиция. В 2018 году он был лишен свободы и заключен в тюрьму, а уже в январе этого года его экстрадировали в Россию.