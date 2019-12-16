Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам тюрьмы

В Басманном суде Москвы оглашен приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову. Суд приговорил экс-чиновника, признавшего вину в хищении, растрате и легализации свыше 14 миллиардов рублей, к 14 годам лишения свободы. Так завершилось одно из самых "долгих" и "дорогих" уголовных дел последнего времени. Оно расследовалось больше 10 лет.

Следственный комитет устами своего официального представителя Светланы Петренко так прокомментировал это решение:

- Реальная возможность привлечения к уголовной ответственности Алексея Кузнецова - это закономерный результат эффективного сотрудничества СК России с компетентными органами Франции. В 2013 году, когда Кузнецов скрывался за рубежом, председатель СК Александр Бастрыкин лично обсуждал с французскими правоохранителями вопросы его уголовного преследования. В последующем уголовная полиция Франции оперативно установила местонахождение обвиняемого и задержала его.

Процесс экстрадиции, который начался после этого, без преувеличения можно назвать беспрецедентным. С учетом особенностей французского законодательства процедура затянулась на несколько лет. Однако ее уникальность связана с тем, что в ходе непосредственного взаимодействия с французскими компетентными органами представителям российского следствия удалось развеять все сомнения экстрадирующей стороны в обоснованности уголовного преследования Кузнецова и обстоятельствах преступлений, к которым он причастен.

В последующем Судом Высшей Инстанции Парижа приняты решения об аресте принадлежащих фигурантам уголовного дела отелей в Куршевеле и другой недвижимости. Также в результате взаимодействия с иностранными компетентными органами удалось собрать доказательную базу и установить в том числе, на что были потрачены деньги от преступной деятельности, сказала представитель ведомства. В СКР напомнили, что кроме Кузнецова был задержан еще один соучастник - бывший руководитель ОАО "ИКМО" Демидов Дмитрий, который на протяжении 10 лет скрывался от следствия. Ему инкриминируется мошенничество, в результате, которого был причинен ущерб в размере 1 миллиарда рублей юридическому лицу.

Сидеть Кузнецов будет в колонии общего режима. А еще суд запретил Кузнецову занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

Суд не стал назначать Кузнецову дополнительного наказания в виде штрафа, однако в полном объеме удовлетворил заявленные по уголовному делу гражданские иски потерпевших - администрации Московской области и других - о возмещении ущерба более чем на 14 миллиардов рублей.

Всего Кузнецов признан виновным в 22 эпизодах особо крупного мошенничества, растраты и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Прокуратура довольна - она и просила 14 лет, и штраф в миллион рублей.

Судя по приговору, суд согласился с версией следствия, что чиновник с 2005 по 2008 год вместе с коллегами разворовывал муниципальную собственность и нанес урон региону и предприятиям ЖКХ области.

Фигурантов в этом деле было много - уже привлечены к уголовной ответственности сообщники бывшего министра: Валерий Носов, Владислав Телепнев и его сестра- Елена Кузнецова. Один приговор вынесен заочно, еще четверо фигурантов дела находятся в международном розыске.

Задержать Кузнецова удалось в 2013 году во Франции. В 2016 его поместили под домашний арест в квартире, которую снимала полиция. В 2018 году он был лишен свободы и заключен в тюрьму, а уже в январе этого года его экстрадировали в Россию.