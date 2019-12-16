Еще один самолет вернулся в Шереметьево из-за проблем на борту

Направлявшийся в Сургут Boeing 737 вернулся в аэропорт Шереметьево. Инцидент произошел в воскресенье вечером.

Как рассказали в экстренных службах, лайнер вылетел из столицы в 22:30 по московскому времени. Во время набора высоты экипаж заметил трещину на лобовом стекле и решил вернуться. В 23:45 воздушное судно благополучно приземлилось.

"Посадка прошла в штатном режиме, пассажиры не пострадали", - отметили в аэропорту. Теперь специалистам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Двумя часа ранее самолет Airbus А330, выполнявший рейс из Москвы в Гонконг, вернулся в Шереметьево из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.