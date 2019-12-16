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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Подземный "щелчок"

Куда еще в ближайшие годы придет столичное метро
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 283(8041)
Северный участок Сокольнической линии Московского метро могут продлить вдоль Щелковского шоссе. Куда еще могут прийти поезда подземки, с журналистами поделился главный инженер Института Генплана Москвы Михаил Крестмейн.

- Мы считаем, что Сокольническую линию можно продлить вдоль Щелковского шоссе, но, конечно, в границах Москвы, - пояснил он. - Продление "красной" ветки считаем перспективным, но не первоочередным. Однако это когда-то произойдет.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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По словам Михаила Крестмейна, сейчас город готовится к продлению Арбатско-Покровской линии до района Гольяново. Детали маршрута нового участка и месторасположения конечной станции уже утверждены. По расчетам проектировщиков, "Гольяново" разгрузит Щелковское шоссе и действующую станцию метро "Щелковская". В перспективе, добавил главный инженер, подземка может прийти в отдаленные районы столицы. Речь о Капотне и Зеленограде. Правда, детально идея пока не прорабатывается. "Но мы считаем, что линии туда могут пойти, присоединившись к Большой кольцевой линии", - рассказал Крестмейн.

Аэропорт "Внуково" станет первым в Москве, куда пассажиры смогут добраться на поезде метро - без пересадки на автобус, как сейчас. Строить одноименную с аэропортом станцию начнут после Нового года

А вот дальнейшая судьба Солнцевской линии предельно известна. Ее ориентировочно должны продлить до 2023 года. На новом участке протяженностью более пяти километров появятся две станции: "Пыхтино" и "Внуково" (в одноименном аэропорту). Последнюю начнут строить после Нового года, поделился заместитель гендиректора по проектированию компании "Мосинжпроект" Рустам Черкесов. По его словам, станция проектируется. Разрешение на строительство от аэропорта получено. С аэровокзалом будущую станцию соединят с помощью подземного перехода, связанного с аэроэкспрессом. "Со станции метро мы попадем в этот переход и по нему уже в аэропорт или аэроэкспресс", - объяснил Черкесов. Аэропорт Внуково станет первым в Москве, куда пассажиры смогут добраться на поезде метро - без пересадки на автобус, как сейчас.

В отдаленной перспективе столичное метро также может прийти в Балашиху и Мытищи - Генеральный план Москвы это предполагает, однако говорить о каких-либо конкретных сроках на данный момент преждевременно, подчеркнул главный инженер.

Кстати

Бирюлевскую линию метро, которую уже начали проектировать, планируют построить до конца 2025 года, сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Ветка пройдёт от бывшей промзоны "ЗИЛ" через Нагатинскую пойму, Нагатинский затон, Курьяново, Царицыно до Восточного и Западного Бирюлева. По словам Бочкарева, до 2025 года должны появиться и первые пять станций новой Рублево-Архангельской линии. Возводить ее начнут в 2021-2022 годах.

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