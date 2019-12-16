В Египте найден ранее не известный сфинкс

Археологическая миссия Министерства по делам древностей Египта при проведении раскопок в провинции эль-Минья обнаружила небольшую царскую статую сфинкса, изготовленную из известняка.

Как сообщает Ahram Online, открытие совершила команда под руководством Саида Абдель-Малека. Она провела раскопки на археологическом участке Туна эль-Гебель в провинции Минья в центральной части Египта.

По словам генерального директора отдела по делам древностей Среднего Египта Гамаля Эль-Самастуи, статуя мифического существа - льва с человеческим лицом - отличается сравнительно небольшими размерами. Ее высота составляет всего около 35 сантиметров, а ширина - 55 сантиметров.

Скульптура изготовлена из известняка, она неплохо сохранилась. Ее возраст еще предстоит установить. Вероятно, статуя принадлежала царской семье или находилась при царском храме. Рядом с нею археологи обнаружили целую коллекцию древних амулетов и гончарных изделий различных форм и размеров.

Напомним, ранее археологическая миссия Министерства по делам древностей Египта при проведении раскопок в районе Мит Рахина близ Гизы обнаружила уникальную скульптуру фараона Рамзеса II.

Артефакт изготовлен из красного гранита. Над головой фараона изображен символ "Ка" в виде двух поднятых рук - символ власти, жизненной силы и духа.