В Ярославле восстановят пострадавший от взрыва газа дом

В Ярославле началось восстановление квартир, пострадавших от взрыва бытового газа 30 ноября.

В мэрии города сообщили, что подрядная организация представила экспертное заключение и проект на первый этап восстановительных работ в доме 41 по улице Панина. В квартирах уже установлены подпорки, заменены стеклопакеты в местах общего пользования.

- Проектировщики постоянно находятся на месте, все работы координируются, - рассказала глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова. - Ежедневно оценивается состояние стен, конструктивных и инженерных систем.

По словам Мусиновой, сейчас прорабатываются вопросы дальнейшего восстановления конструктивных элементов здания. Работы будут выполнены после проведения экспертизы.

Напомним, бытовой газ в панельной пятиэтажке на улице Панина в Ярославле взорвался в квартире на третьем этаже поздно вечером 30 ноября. В результате 18-летний молодой человек получил сильные ожоги, он до сих пор находится в реанимации больницы скорой помощи имени Соловьева. Квартиры подъезда, где произошел взрыв, оказались повреждены, две из них - очень ссерьезно.

Большинство жильцов пострадавшего подъезда вынуждены были на время восстановительных работ переехать к родственникам и друзьям. Шесть человек размещены в гостинице.