В московском метро запустили новогодние поезда

Восемь новогодних составов ходят по Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям московского метро. Об этом сообщает сайт столичного мэра.

Помимо новогоднего украшения в виде стикеров на стенах вагонов, в поездах объявляют станции и поздравляют пассажиров с праздником известные российские артисты, среди которых Александр Розенбаум, Рената Литвинова, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Вера Брежнева, Владимир Пресняков, Надежда Бабкина, Дмитрий Маликов и другие.

Ожидается, что до конца декабря в новогоднем оформлении появится еще несколько поездов, один из них - поезд типа Еж-3. Его украшение станет самым нарядным: интерьер вагонов украсят мерцающие гирлянды и еловые ветви со снежинками.