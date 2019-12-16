Вильфанд рассказал, когда в Москве выпадет снег

До начала третьей декады декабря в Москве серьезного снега не ожидается, сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, для устойчивого снежного покрова сейчас нет условий. "Снег выпадает, когда температура низкая и циклоническая деятельность, а у нас включительно до четверга температура высокая, осадки будут выпадать, но в виде дождя и мокрого снега", - отметил синоптик.

По прогнозу Гидрометцентра, в четверг, 19 декабря, в Москве до плюс 8 градусов. Это больше соответствует погоде начале апреля, как ранее заметила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Начиная с пятницы, похолодает, давление повысится и будет антициклональная погода. Но и при ней нет условий для образования снежного покрова. "Природе пока не до сна", - заметил Вильфанд. По предварительному прогнозу на январь, снег в Москве все-таки будет.