Полицейские на Сахалине задержали подозреваемых в нападении на медиков

Полицейские Долинска задержали двух молодых парней, подозреваемых в нападении на медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Сахалинской области.

В дежурную часть поступило сообщение от фельдшера одной из больниц райцентра. Он рассказал, что на бригаду медиков, выехавших на срочный вызов, напали неизвестные.

Прибывшие полицейские, а также сотрудники Росгвардии обнаружили двух человек в сильном алкогольном опьянении. Один из них, 22-летний парень, вел себя агрессивно, нецензурно выражался в адрес сотрудников МВД. Дебоширов задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

По факту нанесения побоев медработникам в отношении 20-летнего подозреваемого проводится проверка. Его приятель стал фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти.