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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Стартовый комплекс для сверхтяжелых ракет начнут строить в РФ в 2022 году

Текст: Ренат Закиев
Строительство стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса может начаться на космодроме Восточный в 2022 году. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в рамках пресс-конференции на Восточном.
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Речь идет о начале подготовительного этапа работ. Однако проектирование комплекса начато уже сейчас. По словам Рогозина, уже сегодня нужно знать, какое количество бетона и других материалов потребуется для строительства.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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Первый пуск сверхтяжелой ракеты намечен на 2028 год, следует из презентации, представленной гендиректором госкорпорации. Ранее на утверждение в правительство были представлены сразу два эскизных проекта новых ракет-носителей сверхтяжелого класса.

Сегодня же на "Восточном" ведется строительство второй очереди космодрома. Этот этап предусматривает возведение стартового стола для пусков ракет семейства "Ангара", предназначенных для выведения космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты и для выведения пилотируемых кораблей нового поколения, из расчета 10 пусков в год. Строительство второй очереди началось в октябре прошлого года, завершение намечено на конец 2022 года.

Строительство первой очереди космодрома завершено. Первый пуск с выводом на околоземную орбиту трех спутников состоялся в 2016 году.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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