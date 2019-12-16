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16.12.2019 04:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье у озера Хасан поисковики обнаружили четыре танка

Текст: Анна Бондаренко

Бойцы Поискового объединения "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России", работая у озера Хасан, нашли четыре танка Красной армии, погибших в боях с японцами в 1938 году.

Как сообщают поисковики, именно эту трассу - наступления третьего танкового батальона второй механизированной бригады, где 6 августа 1938 года после начала генерального штурма японских позиций пошли в бой танки Т-26 при поддержке пехоты 32-й стрелковой дивизии, они обследовали впервые.

Фото: Авиапоиск Двфо
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Местность здесь заболоченная, и участники движения предполагают, что скорость машин упала до 3-4 километров в час, они стали вязнуть, а противник, воспользовавшись этим, стал расстреливать танки. Во время работы бойцы "АвиаПоиска" восстановили картину.

Первый Т-26 вышел из-за сопки и успел пройти по равнине около 200 метров до того как был подбит. Позже его эвакуировали, в болоте остались лежать надгусеничные полки.

"Второй был разорван на куски прямым попаданием снаряда, его фрагменты разлетелись на расстояние около десяти метров. В земле огромная воронка, из которой торчат куски развороченной брони, а вокруг - оторванные опорные катки, фрагмент приборной доски, измятые 45-мм гильзы и другие фрагменты. Экипаж погиб мгновенно. Третий танк отошел от первого метров на 30 и тоже был подбит. Четвертым оказался плавающий танк разведки Т-37. После попадания снаряда он "разулся" и был, по-видимому, добит окончательно", - рассказали поисковики.

"Железом" забита вся трасса, по которой шли боевые машины. Поисковики вручную долбили лед, какие-то фрагменты доставали руками, что-то - с помощью машин. Большую часть останков красноармейцев, снаряжения и вооружения "АвиаПоиск" нашел в этих местах в 2013-2014 годах. "АвиаПоиск" наметил план работ на сезон 2020 года. Нужно будет поднять фрагменты погибшей бронетехники, поставить памятные знаки и собрать останки воинов, которые разметало взрывами.

Недавно бойцы приморского поискового объединения "Авиапоиск" нашли у озера Хасан останки двух красноармейцев, погибших в боях с японцами.

Справка "РГ"

Пограничный конфликт у озера Хасан между СССР и Японией произошел 29 июля - 11 августа 1938 года. Бои были скоротечными, однако потери обеих сторон оказались значительными. Впрочем, данные о них существенное разнятся.

Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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