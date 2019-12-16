Жителям Приморья предложили проголосовать за выходной 31 декабря

На своей странице в Instagram администрация Приморского края запустила опрос о том, стоит ли сделать выходным днем 31 декабря 2019 года.

В сообщении говорится, что, принимая решение, глава региона Олег Кожемяко, будет прежде всего ориентироваться на мнение жителей края.

На выбор приморцам предлагается три варианта: "сделать 31 декабря выходным", "сделать 28 декабря рабочим и отдыхать 30 и 31 декабря" и "все равно".

Голосование продлится до 22 декабря.

Напомним, что в субботу в своем аккаунте в Instagram аналогичный опорос запустил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Выходным последний день года уже сделали власти Сахалинской, Свердловской, Владимирской областей и нескольких других регионов.