Новости

В Домодедово у прохожего отобрали пять миллионов рублей 11:48
Полицейские на Сахалине задержали подозреваемых в нападении на медиков 11:46
ЦОДД Москвы предупредил об увеличении автотранспорта на дорогах 11:37
Мужчина открыл стрельбу в московском метро 11:28
Участники и инвалиды ВОВ смогут бесплатно ездить на поездах в Крым 11:27
Медики рассказали, чем опасны занятия спортом при минусовой температуре 11:27
Тайницкую башню Нижегородского кремля впервые откроют для посетителей 11:27
В московском метро запустили новогодние поезда 11:26
В Перми проверят работу дворца после беспорядков на концерте Коржа 11:25
В Уфе решение по делу об изнасиловании дознавательницы вынесут 26 декабря 11:23
Владельцы прав на АПЛ в РФ потребовали от Twitch почти 3 млрд долларов 11:23
Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном 11:22
Жителям Приморья предложили проголосовать за выходной 31 декабря 11:20
В Югре проверят сведения о задержании силовика пьяным за рулем 11:17
В Тульской области поймали нелегальных торговцев оружием 11:17
"Полицейский с Рублевки" без Петрова возглавил российский прокат 11:15
Назван самый загруженный день для аэропортов и вокзалов 11:14
Под Орлом в жилом доме взорвался газ 11:10
Минск получил кредит у Китая на 3,5 млрд юаней 11:04
В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку 11:00
В Госдуме назвали недостатки идеи об ипотеке для жителей аварийных домов 11:00
Стрельбы танков США у белорусской границы сняли на видео 11:00
Как быстро снять усталость при длительной езде 11:00
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку 10:58
Елка Мэра пройдет во всех детских больницах Москвы 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 11:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жителям Приморья предложили проголосовать за выходной 31 декабря

Текст: Анна Бондаренко

На своей странице в Instagram администрация Приморского края запустила опрос о том, стоит ли сделать выходным днем 31 декабря 2019 года.

Фото: iStock
Воронежские власти сделали 31 декабря выходным, но не для всех

В сообщении говорится, что, принимая решение, глава региона Олег Кожемяко, будет прежде всего ориентироваться на мнение жителей края.

На выбор приморцам предлагается три варианта: "сделать 31 декабря выходным", "сделать 28 декабря рабочим и отдыхать 30 и 31 декабря" и "все равно".

Голосование продлится до 22 декабря.

Напомним, что в субботу в своем аккаунте в Instagram аналогичный опорос запустил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Выходным последний день года уже сделали власти Сахалинской, Свердловской, Владимирской областей и нескольких других регионов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Новый год

Главное сегодня

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Путин распространил эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 регионов
В Пентагоне ответили на угрозы Турции закрыть для США авиабазу Инджирлик
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров