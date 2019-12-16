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16.12.2019 15:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Правительство создаст в Тулуне территорию опережающего развития

Текст: Владимир Кузьмин
Для развития Тулуна, пострадавшего летом от паводка, правительство создает в городе территорию опережающего развития. За два с половиной года в будущее города проинвестируют около 1,3 миллиарда рублей.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Проблемами затопленных районов Иркутской области кабинет министров занимается неустанно. "В целом ситуация под контролем, - заверил вице-премьер Виталий Мутко на совещании у главы кабмина с его заместителями. - Правительство оперативно приняло решение и выделило 19,5 миллиардов рублей". 47 тысяч граждан получили компенсации в размере 10 тысяч рублей, еще 27 тысячам человек получили выплаты за утерю имущества. "Решены все вопросы, связанные с восстановлением жилищных прав. На сегодня практически из 6900 помещений, которые люди утратили, 99 процентов получили сертификаты", - заявил зампред правительства. Жилищное строительство находится в активной фазе: до конца года планируется возвести три многоквартирных дома и около 30 индивидуальных.

Фото: Пресс-служба губернатора Иркутской области / ТАСС
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Думая о том, как обеспечить Тулуну самостоятельное развитие, кабинет министров принял решение использовать зарекомендовавший себя механизм ТОРа. Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании сообщил о подписании соответствующего постановления. "Территория должна все-таки получить и собственные механизмы для саморазвития, для того, чтобы разнообразить местную экономику, привлечь какие-то инвестиции дополнительные в регионе, но и чтобы сам моногород, Тулун - это тоже моногород, меньше зависел от градообразующего предприятия", - подчеркнул глава правительства. Он попросил вице-премьеров и новое руководство Иркутской области следить за появлением и развитием новых проектов в ТОР.

В территорию опережающего развития планируется привлечь не менее шести резидентов, рассказал Мутко. В ближайшие два год объем инвестиций составит около 1,3 миллиарда рублей. Планируется создать 550 новых рабочих мест.

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