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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Осетии по делу банды Гагиева арестовали экс-прокурора

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

В Северной Осетии решением суда арестована экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции РСО - Алания.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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- По ходатайству следствия вчера состоялось закрытое судебное заседание по этому делу, - сообщили в пресс-службе. - Решением суда Ольге Швецовой назначено содержание под стражей на месяц.

Как ранее уже писала "РГ", 15 декабря Следственный комитет РФ объявил о задержании еще одного члена банды Гагиева. Ей оказалась экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова.

По версии следствия, Швецова в августе 2012 года во время личной встречи в Москве с руководителем преступного сообщества Гагиевым сделала "заказ" на убийство бывшего мужа ее сестры - Александра Леонова. Причиной были неприязненные отношения, сложившиеся на почве развода Леонова с ее сестрой.

Спустя ровно месяц, 12 сентября 2012 года, Александр Леонов, на тот момент следователь Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СК, был убит бандитами этой преступной группировки в Москве.

Напомним, что преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала свою криминальную деятельность в 2004 году и насчитывала более 50 участников. В результате 49 эпизодов преступной деятельности на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия - Алания участниками сообщества убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и другие простые и непростые граждане. Среди наиболее резонансных преступлений - убийство мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева, а также зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева.

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