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16.12.2019 13:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мурманске "заминировали" здание областного правительства

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманске неизвестные по телефону "заминировали" здание правительства региона. Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе областного правительства.

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Также в городе оцеплено здание Мурманского областного клинического многопрофильного центра, оттуда эвакуируют больных и персонал. В экстренные службы поступили сообщения о том, что взрывные устройства заложены в одном из судов и в здании вокзала.

Это уже второй случай "минирования" городских объектов за декабрь 2019 года: 5 декабря в Арбитражный суд по факсу поступило сообщение о том, что бомбы заложены в зданиях суда и правительства Мурманской области, после чего оттуда были эвакуированы все сотрудники.

Напомним, недавно в Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта. Им оказался 36-летний гражданин России. Он подозревается в подготовке теракта у здания органов местного самоуправления Мурманска. Тридцатишестилетнего гражданина России задержали в момент изъятия из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности, отметили в ЦОС ФСБ России.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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