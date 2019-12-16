В Ненецком округе объявили 31 декабря выходным для ряда служащих

Для государственных и муниципальных служащих Ненецкого автономного округа 31 декабря будет выходным днем. Распоряжение об этом подписал губернатор НАО Александр Цыбульский.

Как сообщает администрация округа, в документе рекомендуется перенести рабочий день с выпадающего на вторник 31 декабря на субботу, 28 декабря.

Но эта рекомендация касается только сотрудников государственных и муниципальных органов НАО, а также подведомственных организаций.

Ранее аналогичное решение приняли порядка пятнадцати регионов страны. Как правило, власти субъектов РФ руководствуются тем, что 31 декабря полноценного рабочего дня все равно не получается, поскольку многих сотрудников занимает подготовка к празднику.