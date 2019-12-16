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16.12.2019 18:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На экс-чиновников Севастополя завели дело за обрушение парковки

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю
Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя и начальника отдела городского управления государственного строительного надзора. Первому вменяют превышение должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ), второму - совершение служебного подлога (часть 2 статьи 292 УК РФ).

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю
Виновных в обрушении парковки в Севастополе определит суд

Действия чиновников привели к обрушению парковки вместе с автомобилями, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Напомним, инцидент произошел 19 апреля 2019 года на проспекте Победы, 2Б. Часть парковки у недавно построенной многоэтажки обвалилась, пострадали четыре автомобиля, одна легковушка свалилась с обрыва и перевернулась.

Следователи выяснили, что застройщик нарушил строительные нормы при введении в эксплуатацию дома и прилегающей территории. Однако начальник отдела Севгосстройнадзора выдал заключение о соответствии объекта проектной документации, а директор департамента архитектуры и градостроительства подписал разрешение на ввод многоэтажки в эксплуатацию.

Одним из фигурантов дела стал экс-директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко. Ранее ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий при введении в эксплуатацию корпусов гостиницы на Фиолентовском шоссе.

Как сообщили в СК, уголовные дела объединены в одно производство. Оба фигуранта отправлены под домашний арест.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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