В Астрахани владелец батута понес наказание за травму ребенка

Советский районный суд Астрахани приговорил к году лишения свободы условно организатора аттракциона батутов "Канатка" в одном из торговых центров города, где пострадала пятилетняя девочка.

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, предприниматель признан виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, что повлекло причинение здоровья ребенку. Кроме того, небезопасные аттракционы этого же бизнесмена работали еще в двух торговых центрах.

Происшествие случилось в декабре прошлого года. Как сообщала "РГ", в одном из развлекательно-торговых центров Астрахани пятилетняя девочка сломала позвоночник во время прыжков на батуте.