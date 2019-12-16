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16.12.2019 18:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани владелец батута понес наказание за травму ребенка

Текст: Наталья Коротченко

Советский районный суд Астрахани приговорил к году лишения свободы условно организатора аттракциона батутов "Канатка" в одном из торговых центров города, где пострадала пятилетняя девочка.

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Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, предприниматель признан виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, что повлекло причинение здоровья ребенку. Кроме того, небезопасные аттракционы этого же бизнесмена работали еще в двух торговых центрах.

Происшествие случилось в декабре прошлого года. Как сообщала "РГ", в одном из развлекательно-торговых центров Астрахани пятилетняя девочка сломала позвоночник во время прыжков на батуте.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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