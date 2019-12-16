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Рубрика: Экономика

Налог из приложения

Режим для самозанятых вводится еще в 19 регионах
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Столичный выпуск № 283(8041)
С 1 января 2020 года зарегистрироваться в качестве самозанятых в специальном мобильном приложении и платить налог на профессиональный доход по упрощенной системе без всякой отчетности смогут жители еще 19 регионов. Закон, расширяющий географию эксперимента, подписал президент Владимир Путин.

В списке территорий, где со следующего года начнет действовать налоговый режим для самозанятых, Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Башкортостан.

Фото: Олег Тихонов
Чем в Татарстане завлекают мелких предпринимателей в ряды самозанятых

С 1 января 2019 года эксперимент идет в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. По данным ФНС на конец ноября, там зарегистрировались свыше 380 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. "Работа в правовом поле открывает для самозанятых новые возможности. Подтвердив свой легальный доход, они могут получать кредит в банке или визу для поездки за границу", - говорит замначальника управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев.

Самозанятыми считаются граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Для тех, кто оказывает услуги другим гражданам, ставка налога составляет 4% от дохода. Работающие с индивидуальными предпринимателями и компаниями платят 6%. В эти ставки включены взносы в систему обязательного медицинского страхования. Взносы в Пенсионный фонд самозанятые отчисляют в добровольном порядке. В перспективе у них может появиться возможность делать это непосредственно через мобильное приложение.

Стать самозанятым официально легко. Нужно скачать мобильное приложение "Мой налог" в свой смартфон и зарегистрироваться. Для этого есть три варианта. Во-первых, по паспорту - с телефона или планшета. При сканировании документа данные для заявления распознаются и заполняются автоматически. После распознавания нужно будет сфотографироваться. Второй вариант - личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС - он доступен для любых устройств. В такой ситуации паспорт не нужен. Понадобится ИНН и пароль, который вы используете для доступа в свой личный кабинет. Третий способ - Единый портал государственных и муниципальных услуг. В этом случае опять же паспорт не требуется. Требуется ввести номер мобильного телефона, СНИЛС или адрес электронной почты, которые вы используете для доступа к электронным госуслугам на сайте gosuslugi.ru.

Самые популярные сферы занятости у самозанятых - перевозка пассажиров, сдача жилья в аренду, консультирование, репетитор­ство, программирование, маркетинг и реклама

Приложение обеспечивает все взаимодействие между налоговыми органами и самозанятыми. Оно полностью заменяет кассу и отчетность. С его помощью можно формировать и отправлять чеки клиентам, проверять начисление налога (расчет производится автоматически) и узнавать о сроках уплаты. Платить налог можно частями и всей суммой сразу. Для удобства к приложению можно привязать банковскую карту и пользоваться функцией автоплатежа. В любой момент от приложения, а следовательно, от статуса самозанятого можно отписаться.

Сейчас самые популярные категории услуг у граждан, работающих на себя, - это перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

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