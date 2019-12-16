Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном

Некоторые из недостроенных объектов на космодроме Восточный могут разрушиться, если ими не заняться. Как заявил на пресс-конференции на космодроме Восточный гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, финансирование достройки начнется сразу после Нового года.

- Если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться​​​. Мы это прекрасно понимаем, и хочу сказать, что достройка первой очереди по правильным правилам под жесточайшим контролем генеральной дирекции нового состава и одновременное ритмичное строительство второй очереди космодрома Восточный... эта задача, я уверен, будет выполнена, - подчеркнул он.

Он отметил, что достраиваться эти объекты будут одновременно со строительством второй очереди космодрома. Степень готовности недостроев разная, среди них - жилье, дороги, котельные и депо. По словам Дмитрия Рогозина, жилые дома очень важны, так как с увеличением частоты пусков с нового космодрома понадобятся постоянно проживающие рядом расчеты.

Гендиректор "Роскосмоса" также сообщил о том, что строительство стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса может начаться на космодроме Восточный в 2022 году. Речь идет о начале подготовительного этапа работ. Однако проектирование комплекса начато уже сейчас.