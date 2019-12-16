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16.12.2019 13:50
Рубрика: Digital

РКН обратился в Twitter по поводу блокировки российских аккаунтов

Текст: Юлия Кривошапко

Роскомнадзор направил письмо в адрес директора по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компании Twitter Шинейд МакСуинни по поводу ограничения доступа к аккаунтам российских СМИ в этой соцсети.

Роскомнадзор не имеет претензий к распространявшим фейковые новости СМИ

В обращении ведомства говорится, что "причины подобных действий вызывают недоумение".

"Публикации, размещенные на указанных аккаунтах, не содержат какой-либо противоправной и опасной информации, а также не противоречат правилам самого ресурса", - подчеркивает в своем письме Роскомнадзор.

Речь идет о блокировке доступа в Twitter к аккаунтам Россотрудничества (@rsgov), проекта "Хорошие новости" (@good_events_), а также персональной странице председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александра Малькевича (@McCevich).

Роскомнадзор попросил администрацию социальной сети разъяснить, почему упомянутые аккаунты были заблокированы, и возобновить к ним доступ, уточняется в сообщении пресс-службы российского ведомства.

Фото: Ирина Белова
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В Роскомнадзоре отмечают, что контент, действительно представляющий опасность для пользователей, размещен и до сих пор доступен для просмотра в Twitter, несмотря на неоднократные предупреждения Роскомнадзора.

Ранее Роскомнадзор направлял уведомления в адрес Twitter о необходимости скорейшего ограничения доступа к более 950 материалам. В частности, на страницах ресурса размещается информация экстремистского характера, детская порнография, суицидальный контент, информация о продаже и пропаганда наркотиков. Эти материалы по-прежнему доступны в Twitter в том числе для российской аудитории.

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