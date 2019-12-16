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Самый популярный видеоблогер пообещал уйти с YouTube

Текст:   Богдан Бобров
16.12.2019,  
13:50
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Шведский видеоблогер PewDiePie, в миру известный как Феликс Чельберг, в очередном ролике на YouTube сделал "специальный анонс".

Он объявил подписчикам, что временно покинет YouTube на какое-то время в начале следующего года. "Я очень устал", - объяснил свое решение блогер.

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Более подробно о причинах подобного "отпуска" PewDiePie пообещал рассказать зрителям после перерыва.

Напомним, ранее Google, подводя итоги за 2019 год, признала шведа самым популярным контент-мейкером на онлайн-платформе.

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