Самый популярный видеоблогер пообещал уйти с YouTube

Шведский видеоблогер PewDiePie, в миру известный как Феликс Чельберг, в очередном ролике на YouTube сделал "специальный анонс".

Он объявил подписчикам, что временно покинет YouTube на какое-то время в начале следующего года. "Я очень устал", - объяснил свое решение блогер.

Более подробно о причинах подобного "отпуска" PewDiePie пообещал рассказать зрителям после перерыва.

Напомним, ранее Google, подводя итоги за 2019 год, признала шведа самым популярным контент-мейкером на онлайн-платформе.