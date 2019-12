На YouTube опубликован рейтинг самых популярных видео за 2019 год

В прошлом году видео YouTube Rewind 2018, в котором команда сервиса попыталась отразить итоги уходящего года, получило самое большое количество оценок Dislike за всю историю.

Прошел год, и пришло время составлять новый рейтинг. Авторы YouTube Rewind 2019 собрали в одном ролике контент самых популярных пользователей, блогеров и музыкальных исполнителей.

Лучшим музыкальным клипом стал Shawn Mendes, Camila Cabello - Senorita.

Итоговый топ-10 в этой категории выглядит следующим образом:

1. Shawn Mendes, Camilla Cabello, Señorita

2. BTS, Boy With Luv feat. Halsey

3. Blackpink 'Kill This Love

4. Billie Eilish, bad guy

4. Lil Nas X, Old Town Road ft. Billy Ray Cyrus

5. Ariana Grande, 7 rings

6. Lil Dicky, Earth

7. Daddy Yankee & Snow, Con Calma

8. J-Hope, Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)

9. T-Series, Vaaste

В отдельную номинацию отнесены танцевальные видео. Победителем назван ролик ChapkisDanceUSA, Con Calma Choreography.

Вся пятерка Dance-видео целиком:

1. ChapkisDanceUSA, Con Calma Choreography

2. Awez Darbar, O SAKI SAKI | Awez Darbar Choreography

3. 1MILLION Dance Studio, gogobebe - MAMAMOO

4. Team Naach, O SAKI SAKI Choreography

5. Galen Hooks, Bury a Friend Choreography ft. Maddie Ziegler, Charlize Glass

Впервые составлен рейтинг популярности видеоигр на YouTube. Больше всего просмотров было связано с Minecraft. Далее в списке по порядку Fortnite, Grand Theft Auto, Garena Free Fire и Roblox.

Среди контента обычных пользователей самым популярным роликом стал "Make This Video The Most Liked Video On Youtube" от MrBeast. Автор просто попросил "залайкать" его видео про обычное куриное яйцо, собрав в итоге 11 миллионов "пальцев вверх".

Вот как выглядит весь список:

1. MrBeast, Make This Video The Most Liked Video On Youtube

2. PewDiePie, Marzia & Felix - Wedding

3. Whindersonnunes, O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX

4. Black Gryph0n, ONE GUY, 54 VOICES

5. Nilson Izaias Papinho Oficial, Minha slime deu certo

6. SethEverman, how to create billie eilish's "bad guy"

7. James Charles, No More Lies

8. Andymation, My BIGGEST Flipbook EVER

9. A4, ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА !

10. Shane Dawson, Conspiracy Theories with Shane Dawson

YouTube в специальной номинации признала блогера PewDiePie самым популярным контент-мейкером. Из-за его отсутствия в Rewind 2018 прошлогоднее видео, в том числе, и "нахватало" рекордное количество негативных отзывов. Пока это не слишком изменило тенденцию - на момент написания заметки количество "дизлайков" почти вдвое превышает "лайки".

Собственный топ-лист составила команда российского подразделения YouTube, указав две категории контента.

Самые просматриваемые видео в России в 2019 году:

1. ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

2. Расследование Юрия Дудя

3. Певица Билли Айлиш/Billie Eilish. Вечерний Ургант. 09.09.2019

4. Павел Воля - Про настоящих женщин

5. Фиксики - новые серии - Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)

6. Карибидис, Скороход, Батрутдинов - Неожиданная развязка (Comedy Club)

7. Пельмень vs Руки Базуки и Сатанист. Farmer vs Synthol man. Каменные лица

8. [BadComedian] - Т-34

9. ЧТО ЕСЛИ 24 ЧАСА ПРОЛЕЖАТЬ В НАПИТКАХ? КОЛА, ФАНТА, СПРАЙТ, МОЛОКО, ТАРХУН И ТОМАТНЫЙ СОК

ТОП-10 российских музыкальных видео:

1. Артур Пирожков - Зацепила (Премьера клипа 2019)

2. Артур Пирожков - Алкоголичка (Премьера клипа 2019)

3. Artik & Asti feat. Артем Качер - Грустный дэнс (Official Video)

4. Егор Крид - Сердцеедка (Премьера клипа, 2019)

5. RASA - Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019

6. Тима Белорусских - Витаминка (Премьера официального клипа)

7. LITTLE BIG - I'M OK (official music video)

8. Ленинград - Кабриолет

9. LITTLE BIG - SKIBIDI (Romantic Edition)

10. FACE - ЮМОРИСТ (Original Motion Picture Soundtrack)