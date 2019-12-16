США заявили об отсутствии крайнего срока в переговорах с КНДР

У Соединенных Штатов нет "дедлайна" касательно переговоров на высшем уровне с Северной Кореей, несмотря на крайний срок, который Пхеньян отвел Вашингтону. Об этом заявил спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган по итогам переговоров в Южной Корее.

По словам американского дипломата, Вашингтон нацелен выполнить обязательства, взятые лидерами США и КНДР в ходе их встречи, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Yonhap. Пришло время делать свою работу, подчеркнул Биган, призвав "покончить с этим".

Напомним, в последнее время КНДР все чаще напоминает, что в конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить Пхеньяну новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество". Эксперты полагают, что речь может идти о новых ракетных пусках.