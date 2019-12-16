Стали известны российские цены на новый Audi Q3 Sportback

Российские дилеры Audi открыли приём заказов на новый купе-кроссовер бренда - Q3 Sportback. Модель оказалась минимум на 273 тысячи рублей дороже своей "базовой" версии.

На нашем рынке кроссовер предлагается с двумя четырёхцилиндровыми бензиновыми турбодвигателями: 1,4 литра, 150 л.с. и 2 литра, 180 л.с. Базовый мотор агрегатируется с шестиступенчатым "роботом" и передним приводом. Более мощный двигатель работает в сочетании с семиступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом.

Внешне от "стандартного" Q3 версия "купе" отличается более покатой крышей, другой решёткой радиатора и отсутствием рейлингов. Длина новинки - чуть больше 4501 мм, ширина - 1849 мм, высота - 1556 мм, колёсная база - 2680 мм. Уже в базовой комплектации кроссовер комплектуется 17-дюймовыми колёсами и светодиодным головным светом.

Среди стандартных опций начальной версии - цифровая приборная панель на 10,25 дюйма, мультимедийная система с почти 9-дюймовым экраном, кондиционер, датчики дождя и света. Также уже в "базе" есть подогрев передних сидений и наружные зеркала с электроприводом и обогревом.

Первые живые Audi Q3 Sportback появятся у дилеров уже в первом квартале 2020 года. Цена на кроссовер стартует с отметки 2 526 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Audi.