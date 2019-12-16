Судебный прецедент: Спецсигналы от наказания не освобождают

Эти простые истины разъяснял водителям суд. Причем даже не первой инстанции. Дело о наезде на пешехода дошло до Второго кассационного суда. Водитель категорически не был согласен с тем, что он виновен в наезде на пешехода и причинении тому легкого вреда здоровью. Ведь у него на машине сверкал синий маячок, а значит, пешеход сам виноват.
Но суды всех инстанций посчитали иначе. Итак, авария произошла еще в октябре прошлого года. Водитель Щетинин, управляя машиной скорой помощи с включенным синим маячком, выехал на красный сигнал светофора на пешеходный переход и сбил 16-летнюю девушку. Девушка перебегала дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал для пешеходов. Она очень спешила, но правил не нарушала.
Легким ударом "Газели" девушке рассекло бровь и бросило ее на асфальт. Кровь залила ей лицо, но сознание она не потеряла. Она поднялась и добежала до своего подъезда, который находится в 20 метрах от места происшествия. Там ее уже поджидала мать, увидевшая все происходящее в окно. Она обработала рану дочери и на такси отвезла ее в травмпункт.
А водитель скорой с врачом-реаниматологом, судя по их показаниям, девушку потеряли. Они ее не заметили. Мелькнул силуэт, но удара они не почувствовали. Водитель на всякий случай остановил машину. Десять минут они походили вокруг, а потом, не вызывая ГИБДД, уехали на подстанцию. Они изначально возвращались на нее. Поэтому необходимости включать спецсигналы у них не было.
Водитель скорой помощи не выполнял неотложного служебного задания - это указано во всех решениях всех судов. То есть этот факт был установлен еще первой инстанцией.
То, что водитель и врач не увидели пешехода, а также не заметили следов аварии, стало поводом для обжалования этого первого решения. Мол, аварии не было.
Однако из травмпункта в ГИБДД сообщили о том, что к ним доставлена пострадавшая в результате наезда девушка. ГИБДД не составило труда отыскать и скорую, и водителя. Видеозапись происшествия с камеры городского наружного видеонаблюдения, установленной на подъезде, к делу была приобщена. На ней четко виден сам наезд, а также, как остановилась скорая, как из нее вышел водитель и врач, как они стояли на месте, а позже уехали.
Разбирая дело, суды и первой, и апелляционной инстанций, а потом и второй кассационный суд напомнили, что в соответствии с Правилами участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.
Пунктами 3.1, 6.13 Правил дорожного движения установлено, что водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований некоторых разделов, - при условии обеспечения безопасности движения.
Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут, только убедившись, что им уступают дорогу, отметил суд.
Собранные по делу доказательства объективно свидетельствуют о том, что ДТП произошло в результате действий водителя Щетинина, нарушившего именно пункты 3.1 и 6.13 Правил. Судебные инстанции пришли к правильному выводу о том, что причинение вреда здоровью потерпевшей находится в прямой причинно-следственной связи с действиями водителя. Поэтому он обоснованно привлечен к ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей или лишение прав на 1-1,5 года. При выборе наказания в виде лишения прав на год суды учли отягчающие и смягчающие обстоятельства. Тем более что водитель неоднократно уже привлекался к ответственности за нарушение правил.
В общем, судья Второго кассационного суда оставил в силе решения нижестоящих судов, а жалобу водителя без удовлетворения. Но при этом лишний раз напомнил, что мигалка - это только способ привлечь к себе внимание. А отступать от правил даже с включенными спецсигналами водитель имеет право лишь в том случае, если другие уступают дорогу и эти действия будут безопасны для окружающих. И, конечно, включать маячок можно, только выполняя неотложное служебное задание.