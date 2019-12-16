Судебный прецедент: Спецсигналы от наказания не освобождают

Даже управляя машиной с мигалкой, соблюдать правила и обеспечивать безопасность окружающих необходимо. Включенные спецсигналы сами по себе не обеспечивают беспрепятственного проезда и "зеленого коридора". И в случае аварии мигалка не поможет избежать ответственности за жизнь и здоровье окружающих.

Виноват в аварии может быть и водитель с мигалкой, если он не убедился в безопасности маневра. Фото: РИА Новости

Эти простые истины разъяснял водителям суд. Причем даже не первой инстанции. Дело о наезде на пешехода дошло до Второго кассационного суда. Водитель категорически не был согласен с тем, что он виновен в наезде на пешехода и причинении тому легкого вреда здоровью. Ведь у него на машине сверкал синий маячок, а значит, пешеход сам виноват.

Но суды всех инстанций посчитали иначе. Итак, авария произошла еще в октябре прошлого года. Водитель Щетинин, управляя машиной скорой помощи с включенным синим маячком, выехал на красный сигнал светофора на пешеходный переход и сбил 16-летнюю девушку. Девушка перебегала дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал для пешеходов. Она очень спешила, но правил не нарушала.

Легким ударом "Газели" девушке рассекло бровь и бросило ее на асфальт. Кровь залила ей лицо, но сознание она не потеряла. Она поднялась и добежала до своего подъезда, который находится в 20 метрах от места происшествия. Там ее уже поджидала мать, увидевшая все происходящее в окно. Она обработала рану дочери и на такси отвезла ее в травмпункт.

А водитель скорой с врачом-реаниматологом, судя по их показаниям, девушку потеряли. Они ее не заметили. Мелькнул силуэт, но удара они не почувствовали. Водитель на всякий случай остановил машину. Десять минут они походили вокруг, а потом, не вызывая ГИБДД, уехали на подстанцию. Они изначально возвращались на нее. Поэтому необходимости включать спецсигналы у них не было.

Водитель не был согласен с тем, что он виновен в наезде на пешехода. Ведь у него на машине сверкал синий маячок, а значит, пешеход сам виноват

Водитель скорой помощи не выполнял неотложного служебного задания - это указано во всех решениях всех судов. То есть этот факт был установлен еще первой инстанцией.

То, что водитель и врач не увидели пешехода, а также не заметили следов аварии, стало поводом для обжалования этого первого решения. Мол, аварии не было.

Включать спецсигналы можно, только исполняя неотложное служебное задание. Фото: РИА Новости

Однако из травмпункта в ГИБДД сообщили о том, что к ним доставлена пострадавшая в результате наезда девушка. ГИБДД не составило труда отыскать и скорую, и водителя. Видеозапись происшествия с камеры городского наружного видеонаблюдения, установленной на подъезде, к делу была приобщена. На ней четко виден сам наезд, а также, как остановилась скорая, как из нее вышел водитель и врач, как они стояли на месте, а позже уехали.

Разбирая дело, суды и первой, и апелляционной инстанций, а потом и второй кассационный суд напомнили, что в соответствии с Правилами участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.

Пунктами 3.1, 6.13 Правил дорожного движения установлено, что водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований некоторых разделов, - при условии обеспечения безопасности движения.

Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут, только убедившись, что им уступают дорогу, отметил суд.

Воспользоваться приоритетом водители машин со спецсигналами могут, только убедившись, что им уступают дорогу, отметил суд

Собранные по делу доказательства объективно свидетельствуют о том, что ДТП произошло в результате действий водителя Щетинина, нарушившего именно пункты 3.1 и 6.13 Правил. Судебные инстанции пришли к правильному выводу о том, что причинение вреда здоровью потерпевшей находится в прямой причинно-следственной связи с действиями водителя. Поэтому он обоснованно привлечен к ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей или лишение прав на 1-1,5 года. При выборе наказания в виде лишения прав на год суды учли отягчающие и смягчающие обстоятельства. Тем более что водитель неоднократно уже привлекался к ответственности за нарушение правил.

В общем, судья Второго кассационного суда оставил в силе решения нижестоящих судов, а жалобу водителя без удовлетворения. Но при этом лишний раз напомнил, что мигалка - это только способ привлечь к себе внимание. А отступать от правил даже с включенными спецсигналами водитель имеет право лишь в том случае, если другие уступают дорогу и эти действия будут безопасны для окружающих. И, конечно, включать маячок можно, только выполняя неотложное служебное задание.