Тела семи человек найдены в грузовике в Рио-де-Жанейро

В бразильском Рио-де-Жанейро найдены тела семи человек. Их обнаружили в припаркованном напротив отделения пожарной бригады грузовике.

Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Metropoles, это было сделано во время операции правоохранительных служб в районе Фраде муниципалитета Ангра-дус-Рейс.

По данным СМИ, в районе произошла стычка между преступными группировками. Когда сотрудники правоохранительных органов приступили к операции, по ним также открыли стрельбу.

Умершие, по предварительной информации, имели отношение к преступным бандам, занимающимися незаконным оборотом наркотиков.

Подробности инцидента не приводятся.

Напомним, громкая история произошла в Великобритании нынешней осенью. 23 октября полиция Эссекса сообщила об обнаружении 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне города Грейс в графстве Эссекс. Погибшие оказались гражданами КНР. Это уже не первый случай массовой гибели людей, стремящихся найти работу в Великобритании.