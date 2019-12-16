Украинский футболист Зозуля плакал в раздевалке из-за фанатов

Матч второго испанского дивизиона между клубами "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен после первого тайма. Фанаты "Райо" оскорбляли украинского форварда гостей Романа Зозулю. После матча футболист плакал в раздевалке.

Встреча между этими клубами состоялась в воскресенье. Уже в первом тайме фанаты хозяев начали скандировать оскорбления в адрес Зозули, называя его "нацистом". В итоге игрок отказался выходить на вторую половину встречи, его поддержали партнеры по команде. Судья остановил матч.

"Роман подавлен, он плачет в раздевалке", - сказал вице-президент "Альбасете" Виктор Варела в интервью Carrusel Deportivo.

Любопытно, что в 2017 году Зозуля мог стать игроком "Райо Вальекано". Он даже прибыл на подписание контракта и сделал памятное фото в раздевалке, которое разместил в соцсетях. Правда, выбрал для этого он не самый подходящий шарф. Изображение пособника фашистов Степана Бандеры повергло в ярость болельщиков"Райо Вальекано", которые потребовали немедленно прекратить все переговоры с "нацистом". В итоге руководство клуба отказалось от трансфера.