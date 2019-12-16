Украинский футболист Зозуля плакал в раздевалке из-за фанатов

Новости

В Домодедово у прохожего отобрали пять миллионов рублей 11:48
Полицейские на Сахалине задержали подозреваемых в нападении на медиков 11:46
ЦОДД Москвы предупредил об увеличении автотранспорта на дорогах 11:37
Мужчина открыл стрельбу в московском метро 11:28
Участники и инвалиды ВОВ смогут бесплатно ездить на поездах в Крым 11:27
Медики рассказали, чем опасны занятия спортом при минусовой температуре 11:27
Тайницкую башню Нижегородского кремля впервые откроют для посетителей 11:27
В московском метро запустили новогодние поезда 11:26
В Перми проверят работу дворца после беспорядков на концерте Коржа 11:25
В Уфе решение по делу об изнасиловании дознавательницы вынесут 26 декабря 11:23
Владельцы прав на АПЛ в РФ потребовали от Twitch почти 3 млрд долларов 11:23
Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном 11:22
Жителям Приморья предложили проголосовать за выходной 31 декабря 11:20
В Югре проверят сведения о задержании силовика пьяным за рулем 11:17
В Тульской области поймали нелегальных торговцев оружием 11:17
"Полицейский с Рублевки" без Петрова возглавил российский прокат 11:15
Назван самый загруженный день для аэропортов и вокзалов 11:14
Под Орлом в жилом доме взорвался газ 11:10
Минск получил кредит у Китая на 3,5 млрд юаней 11:04
В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку 11:00
В Госдуме назвали недостатки идеи об ипотеке для жителей аварийных домов 11:00
Стрельбы танков США у белорусской границы сняли на видео 11:00
Как быстро снять усталость при длительной езде 11:00
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку 10:58
Елка Мэра пройдет во всех детских больницах Москвы 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 10:36
Рубрика: Спорт

Украинский футболист Зозуля плакал в раздевалке из-за фанатов

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Darko Vojinovic Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

Матч второго испанского дивизиона между клубами "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен после первого тайма. Фанаты "Райо" оскорбляли украинского форварда гостей Романа Зозулю. После матча футболист плакал в раздевалке.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Дзюба об оскорблениях: Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают

Встреча между этими клубами состоялась в воскресенье. Уже в первом тайме фанаты хозяев начали скандировать оскорбления в адрес Зозули, называя его "нацистом". В итоге игрок отказался выходить на вторую половину встречи, его поддержали партнеры по команде. Судья остановил матч.

"Роман подавлен, он плачет в раздевалке", - сказал вице-президент "Альбасете" Виктор Варела в интервью Carrusel Deportivo.

Любопытно, что в 2017 году Зозуля мог стать игроком "Райо Вальекано". Он даже прибыл на подписание контракта и сделал памятное фото в раздевалке, которое разместил в соцсетях. Правда, выбрал для этого он не самый подходящий шарф. Изображение пособника фашистов Степана Бандеры повергло в ярость болельщиков"Райо Вальекано", которые потребовали немедленно прекратить все переговоры с "нацистом". В итоге руководство клуба отказалось от трансфера.

Спорт Футбол Игроки и тренеры

Главное сегодня

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Путин распространил эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 регионов
В Пентагоне ответили на угрозы Турции закрыть для США авиабазу Инджирлик
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров