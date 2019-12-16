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Текст:   Татьяна Замахина 
11:00 16.12.2019

В Госдуме назвали недостатки идеи об ипотеке для жителей аварийных домов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Малоимущие граждане "не потянут" ипотеку даже по сниженной ставке. Так в социальном комитете Госдумы прокомментировали предложение расселять жителей аварийных домов при помощи льготной ипотеки.

Ранее стало известно, что с инициативой на эту тему выступил член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков, обратившись с ней к вице-премьеру РФ Виталию Мутко. Он предложил переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых. Первый взнос целесообразно возложить на Фонд содействия реформированию ЖКХ, отметил депутат.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Названы регионы с проблемами по переселению из аварийного жилья

Однако зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев напомнил о небогатых гражданах.

- Если человек малоимущий, он вообще ипотеку взять не сможет, по любой ставке, - цитирует его RT.

В связи с этим он предложил подумать о других, более реалистичных вариантах, которые позволят более эффективно решить вопрос расселения небогатых граждан из аварийного жилья.

Среди таких вариантов парламентарий назвал социальное или арендное жилье, что будет доступнее для указанной категории.

- Но ипотека для малоимущих граждан - это не совсем правильно, - резюмировал Терентьев.

Инициатива о льготной ипотеке для переселенцев будет обсуждаться в рамках рассмотрения законопроекта правительства "О внесении изменений в Жилищный кодекс". Этот документ готовится ко второму чтению.

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