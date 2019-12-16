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16.12.2019 16:38
Рубрика: Легковые авто

В США выяснили, что лучший реагент - виноградная брага

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В 5 миллиардов долларов ежегодно обходится властям США преодоление негативных последствий использования дорожных реагентов зимой.

Применяемый для борьбы с обледенением раствор хлорида натрия разрушает асфальтовое и бетонное покрытие, не разлагается, накапливается в почве и грунтовых водах. Концентрация соли в речной воде в соотношении всего 220 мг на литр в течение месяца убивает 10% всех живых организмов в ней.

Фото: МВД России
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Решение проблемы предложила группа исследователей из Вашингтонского госуниверситета под руководством профессора Сянмин Ши: добавление в соляной раствор продукта брожения на основе виноградного жмыха. Полученный ими виноградный экстракт способствует плавлению льда быстрее и при более низких температурах, менее пагубен для дорожного покрытия и окружающей среды, чем добавки применяемые сегодня.

Разработанная технология позволяет получить добавку с похожими свойствами на основе любых сельскохозяйственных отходов, что делает ее экономически оправданной в регионах с разной культурой сельскохозяйственного производства.

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