Военные РФ провели патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке

В Сирии военная полиция РФ продолжает патрулирование сразу по нескольким маршрутам в провинциях Хасеке и Алеппо. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, подразделения провели патрулирование в Хасеке по маршрутам: Камишлия - Тель-Базария, Айн-Иса - Нитулия, Камишлия - Мабрук. В Алеппо: Кобани - Махмудли, Аджами - Авшария, Аджами - Мембидж, пишет РИА Новости.

Генерал-майор также отметил, что на территории идлибской зоны деэскалации незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня. Боевики обстреляли ряд населенных пунктов в провинциях Латакия, Алеппо, Хама и Идлиб. За сутки зафиксировано 19 обстрелов.

Ранее сообщалось, что российские врачи начали лечить жителей сирийского города Кобань (провинция Алеппо) от хронических заболеваний. Местные медики не справляются с наплывом желающих получить медицинскую помощь.