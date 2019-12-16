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Рубрика: Власть

За передачу мобильников за решетку введут уголовную ответственность

Текст: Иван Петров
Передача мобильных телефонов в пенитенциарные учреждения (или попытка их проноса для передачи) станет уголовно наказуемым деянием. Законопроект с соответствующими поправками в Уголовный кодекс РФ будет внесен в Госдуму в ближайшее время. По словам зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна документ уже поддержали в ФСИН, Верховном суде и Минюсте.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Нами разработаны поправки в Уголовный кодекс, которые вводят новый состав преступления - передача средств связи в места лишения свободы", - сказал Хинштейн РИА Новости.

Возбудить дело по новой статье смогут как в отношении посетителей, так и в отношении работников исправительных учреждений, правозащитников, адвокатов, следователей и других официальных лиц, допускаемых на территорию колоний и следственных изоляторов.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Депутат Хинштейн указал, что, несмотря на "очевидную общественную опасность и криминогенность" передачи мобильников в настоящее время за это установлена лишь административная ответственность.

На прошлой неделе в столичном СИЗО "Бутырка" в комнате приема передач тюремщики обнаружили 15 мобильных телефонов, спрятанных в полиэтиленовых банках из-под какао. "Злоумышленники, пытавшиеся передать запрещенные предметы, были задержаны", - рассказывали в столичном управлении ФСИН.

Вот только вменить им кроме статьи КоАП ничего не смогут. Ранее советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Нвер Гаспарян пояснял "РГ", что за передачу наркотиков в СИЗО или колонию грозит лишение свободы на срок от 5 до 20 лет, в зависимости от количества передаваемой "дури". "Что же касается передачи мобильных телефонов в учреждения уголовно исполнительной системы, то за это предусмотрен по статье 19.12 КОАП лишь административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов", - разъяснял эксперт.

В ФСИН сетуют, что некоторых людей ловят по несколько раз при попытке пронести мобильники, но сделать с ними ничего не могут. По данным ФСИН, в среднем на одну колонию приходится около 200 телефонов. Ежегодно сотрудники колоний и СИЗО находят и изымают порядка 60 тысяч телефонов.

При этом с помощью незаконно пронесенных за решетку мобильников оттуда, во-первых, продолжают совершаться преступления (в первую очередь, это различные телефонные мошенничества), а, во-вторых, осужденные имеют возможность передавать важную информацию своим подельникам. "Тема использования сотовой связи в зонах или, скажем, превращения тюрем и колоний в "колл-центры" - это правда очень актуальная и больная тема. Она связана не только с тем, что преступники, имея в руках телефон, замышляют и совершают новые преступления, они также оказывают давление на свидетелей по делам - у нас были конкретные примеры, когда из зон организовывали даже заказные убийства", - отметил депутат Хинштейн.

О нарушении же прав заключенных здесь, по словам парламентария, не может идти и речи, поскольку "любое использование сотовой связи на территории учреждений уголовно-исполнительной системы запрещено - как для осужденных, так и для сотрудников, прокуроров, адвокатов, общественников".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Стоит отметить, что сегодня ФСИН и другие спецслужбы, обладают техническими возможностями, позволяющими выявить все находящиеся на территории колоний и СИЗО телефоны, даже если те выключены. Но для начала такой работы пока не хватает законодательной базы. Хотя над ней сейчас уже активно ведется работа.

По словам Хинштейна, с приходом нового директора ФСИН России Александра Калашникова заметно активизировалась деятельность по пресечению финансовых потоков в места лишения свободы и в целом по наведению порядка в тюремном ведомстве.

Вскоре в Госдуму будет внесен законопроект, который позволит отключать мобильную связь в местах лишения свободы. Согласно проекту, сотовых операторов обяжут отключать абонентов "по письменному мотивированному обращению начальника территориального органа ФСИН". Эта инициатива также должна помочь предотвратить совершение преступлений со стороны заключенных.

На днях был принят закон, согласно которому ФСИН наделили правом перехватывать управление или даже сбивать беспилотники, летающие над ведомственными учреждениями и примыкающей к ним территорией.

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