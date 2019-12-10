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10.12.2019 17:12
Рубрика: Происшествия

В СИЗО "Бутырка" пытались передать 15 мобильников и гашиш

Текст: Иван Петров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Столичные тюремщики пресекли пронос в следственный изолятор "Бутырка" запрещенных предметов. Причем, это были не какие-то невинные безделушки, а наркотики и мобильные телефоны, которые, как известно, за решеткой часто используются для телефонных мошенничеств.

"При досмотре вещевой передачи на имя одного из обвиняемых, содержащегося в СИЗО-2 города Москвы, были обнаружены спрятанные ухищренным способом под стельками из-под зимней обуви две пластины темного цвета со специфическим запахом, - сообщили в пресс-бюро УФСИН по Москве. - Найденное вещество направлено в органы полиции. По результатам экспертизы установлено, что это гашиш общей массой 92,7 грамма".

Фото: Instagram.com/valeriya/
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Отмечается, что наркотик помог найти досмотр с использованием служебной собаки. Уже на следующий день после этого инцидента в комнате приема передач "Бутырки" тюремщики обнаружили 15 мобильных телефонов, спрятанных в полиэтиленовых банках из-под какао.

"По данным фактам проводятся проверки. Злоумышленники, пытавшиеся передать запрещенные предметы, были задержаны", - заключили в тюремном ведомстве.

"За передачу наркотиков, то есть сбыт наркотических средств, совершенный в следственном изоляторе или исправительном учреждении, грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет, а если сбыто наркотическое средство в значительном размере, то - от 8 до 15 лет колонии, в крупном размере - лишение свободы от 8 до 20 лет, - разъяснил советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Нвер Гаспарян. - Что же касается передачи мобильных телефонов в учреждения уголовно исполнительной системы, то за это предусмотрена лишь административная ответственность - по статье 19.12 КОАП - в виде административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания".

На днях был принят закон, согласно которому ФСИН наделили правом перехватывать управление или даже сбивать беспилотники, летающие над ведомственными учреждениями и примыкающей к ним территорией. Дроны в последнее время стали все чаще использовать для передачи запрещенных предметов заключенным. Еще один способ доставки запрещенки в колонии - это домашние животные. Не так давно в Тульской области был пойман кот-наркокурьер. Следователи передали животное в зоопарк, откуда оно то ли сбежало, то ли было выкрадено.

Происшествия Правосудие Тюрьмы
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