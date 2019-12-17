17 полицейских пострадали в ходе столкновений у Верховной рады

Массовая стычка митингующих и силовиков произошла у здания Верховной рады. В результате столкновений пострадали 17 полицейских. Двое из них госпитализированы.

"Также у нас 26 задержанных правонарушителей", - рассказал советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, слова которого приводит ТАСС.

Участники митинга выступали против открытия рынка земли. 13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Октябрьский опрос группы "Рейтинг" показал, что 73 процента граждан - столько же, сколько проголосовало за Владимира Зеленского, - принципиально против продажи земли, и только 19 процентов поддерживают реформу, на которую не решался никто из предыдущих президентов.