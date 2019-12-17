Альварес отказался от титула, который отобрал у Ковалева

Мексиканский боксер Сауль Альварес официально отказался от титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, который в ноябре отобрал у россиянина Сергея Ковалева.

Поединок между Ковалевым и Альваресом состоялся 3 ноября в Лас-Вегасе. Бой закончился победой мексиканца нокаутом, после чего он заявил о том, что намерен отказаться от этого титула в будущем.

В WBO подтвердили, что титул чемпиона в полутяжелом весе снова вакантен. "Альварес освободил титул. Но он сможет еще претендовать на него в будущем", - заявили в WBO ТАСС.

За карьеру Альварес провел 56 боев, из которых выиграл 53 (36 нокаутом), потерпел одно поражение и два боя принесли ничью. Поступок мексиканца объяснить нетрудно. Для объединения титулов в этом весе ему бы пришлось драться с двумя другими чемпионами - Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Они оба заметно моложе Ковалева, что повышает риск поражения для Альвареса, обладают сильным ударом (особенно Бетербиев) и шансов на успех в боях с ними не так много.

Что касается Ковалева, то теперь он имеет шансы побороться за ставший вакантным титул. Но итоговое решение будет принимать WBO, которая вполне может организовать либо отборочный турнир, либо назначить чемпионский поединок между сильнейшими боксерами из рейтинга. Под номером один значится украинец Александр Гвоздик, Ковалев находится на второй позиции.