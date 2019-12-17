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17.12.2019 22:54
Рубрика: В мире

Анкара заявила о независимости своей политики от санкций США

Турция продолжит проводить независимую политику в сфере национальной безопасности, невзирая на санкции США из-за покупки российских систем ПВО С-400 и строительства газопровода "Турецкий поток", заявили в МИД страны. В ведомстве указали, что в ответ будут приняты адекватные действия.

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"Несправедливое препятствование участию нашей страны в программе F-35, в которой она выполняет все свои обязательства, повторение призыва к санкциям в отношении нашей страны из-за поставок С-400, аналогичные меры проекта "Турецкий поток" свидетельствует о неуважении конгресса к решениям, которые мы принимаем как суверенное государство", - цитирует РИА Новости заявление турецкого МИД.

Напомним, что ранее Вашингтон объявил о принятии оборонного бюджета, который предполагает "защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами "Северный поток 2" и "Турецкий поток"​​​, а также запрет на передачу Турции новейших американских самолетов F-35 в ответ на покупку Анкарой С-400.

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