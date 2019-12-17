Археологи решили загадку каменных истуканов на острове Пасхи

Жители острова Пасхи изготовили почти тысячу каменных истуканов, потому что верили: они помогают сохранять плодородие почв, и это мнение было не так уж далеко от правды. К такому выводу пришли ученые, которые занимаются одной из главных загадок древности, сообщается на портале Phys.org.

Они тщательно изучили две статуи Моаи, раскопанные в карьере Рано Рараку на восточной стороне острова. Именно там были произведены почти все истуканы, которых затем установили в различных местах. Лабораторные исследования образцов почвы из того же района показывают, что там активно выращивали бананы, таро и сладкий картофель. То есть Рано Рараку был не только карьером, но и областью продуктивного сельского хозяйства.

По словам специалиста по почвам Сары Шервуд, в сочетании с источником пресной воды сама по себе разработка карьера помогла повысить плодородие почвы (за счет ее обогащения фосфором и кальцием) и производство продовольствия в непосредственной близости.

- Повсюду на острове почва быстро истощается, разрушается, из нее вымываются необходимые растениям элементы. Но в карьере, с постоянным новым притоком мелких фрагментов породы, образующихся в процессе разработки, существует совершенная система обратной связи воды, природных удобрений и питательных веществ, - пояснила Сара Шервуд.

Моаи, которые раскопала команда ученых, были обнаружены прямо на месте, один на постаменте, а другой в глубокой яме, что указывает на то, что они должны были остаться в карьере.

- Наше исследование в корне меняет представление о том, что все стоящие статуи в Рано Рараку просто ожидали транспортировки в другое место, - рассказала директор проекта "Статуи острова Пасхи" Джо Анн Ван Тилбург. - Эти и, вероятно, другие Моаи были оставлены на месте, чтобы сохранить священную природу самого карьера.

Более подробно познакомиться с результатами исследования можно в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science.