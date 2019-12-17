Автомобили Volvo подорожают из-за утильсбора

Компания Volvo Сar Russia сообщила о росте цен на весь модельный ряд бренда на российском рынке. Изменение прайса в компании связывают в большей степени с увеличением утилизационного сбора на импортируемые в страну автомобили. Он повысится с 1 января 2020 года.

В зависимости от модели и комплектации автомобиля, увеличение рекомендуемых розничных цен составит от 30 000 до 110 000 рублей.

Минимальный рост цен (30 тысяч рублей) затронет Volvo V60 Cross Country с 250-сильным двигателем T5 и полным приводом.

На 80 тысяч подорожают S60 и S90 (оба оснащаются мотором T4 на 190 сил), V90 Cross Country (двигатель D4, 190 л.с., полный привод), XC40 (двигатель D3, 190 л.с., полный привод) и XC90 (двигатель D5, 235 л.с., полный привод).

Сильнее всех подорожает XC60 (двигатель D5, 235 л.с., полный привод) - он прибавит в цене 110 тысяч рублей.

Решение об увеличении утилизационного сбора было принято правительством РФ в конце ноября 2019 года. Для легковых автомобилей рост ставок оказался наиболее значительным - в среднем на 110,7%, а в самом популярном сегменте легковых автомобилей с двигателями от 1,0 до 2,0 л он достиг 112,4%.

В ноябре дилеры Volvo продали 959 автомобилей марки (+5,6% по сравнению с ноябрем 2018-го). С начала года было куплено 7699 автомобилей (+12,3%). Самые популярные модели марки - это кроссоверы Volvo XC40 и XC60, а также внедорожник XC90.