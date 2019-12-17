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17.12.2019 12:02
Рубрика: Легковые авто

Блогеры показали, как заштопать боковой порез шины своими руками

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Нет в мире такого водителя, которому не приходилось бы пропарывать покрышку, катаясь по жутким буеракам за городом. Да так, чтобы до ближайшего шиномонтажа было не менее нескольких километров и чтобы запаски, как назло, в багажнике не было. И что ж в таком случае делать? Толкать обездвиженную машину своими силами, несколько часов ждать эвакуатор или же попытаться залатать боковой порез своими силами?

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Залатать - считают блогеры YouTube-канала "Гараж 54". И показывают, как это можно сделать, имея под руками минимальный набор инструментов: пассатижи, проволоку, монтажный жгут и растущие откуда надо руки.

Как понятно из видео, даже не очень опытный автомобилист сможет стянуть боковой порез проволокой. Главное - не забыть проложить жгут для герметичности шва. Аккуратность, аккуратность и еще раз аккуратность.

И умеренность в подкачке восстановленной шины. Очень важный момент: вместо положенных двух атмосфер в заштопанную шину можно закачать лишь 0,9-1, не больше. Избыточное давление уходит не через сам шов, а через отверстия для проволоки.

Конечно же, участвовать в многодневной гонке такая покрышка вам не позволит, но 3-5 километров до ближайшего шиномонтажа или хотя бы населенного пункта вы проедете легко.

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#видео #авто