Блогеры показали, как заштопать боковой порез шины своими руками

Нет в мире такого водителя, которому не приходилось бы пропарывать покрышку, катаясь по жутким буеракам за городом. Да так, чтобы до ближайшего шиномонтажа было не менее нескольких километров и чтобы запаски, как назло, в багажнике не было. И что ж в таком случае делать? Толкать обездвиженную машину своими силами, несколько часов ждать эвакуатор или же попытаться залатать боковой порез своими силами?

Залатать - считают блогеры YouTube-канала "Гараж 54". И показывают, как это можно сделать, имея под руками минимальный набор инструментов: пассатижи, проволоку, монтажный жгут и растущие откуда надо руки.

Как понятно из видео, даже не очень опытный автомобилист сможет стянуть боковой порез проволокой. Главное - не забыть проложить жгут для герметичности шва. Аккуратность, аккуратность и еще раз аккуратность.

И умеренность в подкачке восстановленной шины. Очень важный момент: вместо положенных двух атмосфер в заштопанную шину можно закачать лишь 0,9-1, не больше. Избыточное давление уходит не через сам шов, а через отверстия для проволоки.

Конечно же, участвовать в многодневной гонке такая покрышка вам не позволит, но 3-5 километров до ближайшего шиномонтажа или хотя бы населенного пункта вы проедете легко.