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17.12.2019 11:00
Рубрика: Легковые авто

Дешевле Solaris. Hyundai показал дизайн седана Aura

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Hyundai за два дня до официальной презентации седана для индийского рынка Aura показал его в виде дизайнерского наброска.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Внешним обликом Aura явно перекликается с субкомпактным хэтчбеком Grand i10 Nios, судя по всему, от переднего габарита до центральной стойки автомобили будут полностью идентичны.

Дальше просто в одном стиле. У обоих "парящая" крыша с замаскированными стойками совпадает рельеф бамперов. У Aura будут свои задние фонари со светодиодными габаритными огнями и выштамповка на крышке багажника, напоминающая спойлер.

Силовые агрегаты тоже от Grand i10 Nios. Это 1,2-литровый трехцилиндровый дизель (75 л.с., 190 Нм) и 1,2-литровый четырехцилиндровый бензиновый мотор (83 л.с, 114 Нм).

Фото: Пресс-служба Opel.
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Оба агрегатируются 5-ступенчатой механической коробкой передач, либо ей же с автоматическим сцеплением. Возможно для более представительного седана предложат 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью около 100 л.с. от кроссовера Venue.

В товарной линейке Hyundai в Индии Aura заменит другой седан короче 4 метров Xcent. Последний останется в гамме для служб такси и "работающим пенсионером" обзаведется почтенным титулом Xcent Prime.

Экспортировать Aura если и решат, то не дальше юго-восточной Азии. Ожидается, что модель будет дешевле представленного у нас Solaris.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai