На Дорожной улице в Москве в декабре завершили строительство трех подземных пешеходных переходов. Они стали частью большого проекта по реконструкции всей улицы, которая получит по две полосы движения в каждую сторону.

Рядом с "Технопарком" открыт первый в городе надземный пешеходный переход с траволаторами. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Столичные власти уже давно используют именно такой комплексный подход к строительству и реконструкции городских объектов, когда учитываются интересы и автомобилистов, и пешеходов.

"Мы уже завершили строительство трех подземных пешеходных переходов по проекту реконструкции Дорожной улицы. После реконструкции улица станет более удобной для автомобилистов и более безопасной для пешеходов", - отметил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Первый переход появился у остановочного пункта Курского направления МЖД Красный Строитель, второй построен у дома 20, корп. 1, на улице Дорожная, третий расположен в районе пересечения Дорожной улицы с Сумским проездом. Переходы имеют ширину прохожей части от 4 до 5 метров и оборудованы лестницами и пандусами.

Андрей Бочкарев отметил, что реконструкция Дорожной улицы проводится по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. После завершения работ она станет полноценной магистралью с двумя полосами движения в каждом направлении. До реконструкции улица была фактически разделена на три участка с одной-двумя полосами движения в каждом направлении. Проект включает в себя реконструкцию 6,67 километра Дорожной улицы, строительство трех подземных пешеходных переходов и эстакады протяженностью 174 метра на пересечении с железнодорожными путями необщего пользования, реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети (1,3 километра).

С 2011 года сдано в эксплуатацию 225 таких объектов. Как рассказали "РГ" в Департаменте строительства города Москвы, в 2019 году было запланировано открыть движение по 11 пешеходным переходам, в том числе по особо социально значимым для жителей Москвы и Новой Москвы. В том числе переход с улицы Никольская к станции метро "Театральная", переходы в рамках строительства транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе и строительства дублера Калужского шоссе от МКАД до пос. Коммунарка.

Важная тема для Москвы - строительство переходов через железнодорожные пути

Среди построенных переходов можно выделить первый в городе надземный пешеходный переход с траволаторами и лифтами. Он открылся в июле этого года между станцией метро "Технопарк" и строящимся тематическим парком развлечений "Остров мечты", и опять же стал частью строящегося транспортно-пересадочного узла "Технопарк". Два траволатора имеют протяженность 60 метров каждый и ширину в 1 метр.

"Это, конечно, уникальный переход, который мы построили", - подчеркивал мэр Москвы Сергей Собянин. При сооружении данного объекта также использовался комплексный подход - был реконструирован боковой проезд проспекта Андропова длиной 278 метров, осуществлены сооружение и наладка наружного освещения, дождевой канализации, водопровода и других инженерных систем протяженностью 1,7 километра, проведено благоустройство территории вокруг перехода - разбит газон, установлены цветники, высажено 23 дерева и 686 кустарников.

Не менее важная тема для Москвы - это строительство надземных и подземных переходов через железнодорожные пути. В столице активно развивается рельсовый транспорт - построено Московское центральное кольцо, в ноябре этого года запущены первые две линии Московских центральных диаметров. Чтобы обеспечить связанность районов, дать возможность пассажирам переходить с одного вида общественного транспорта на другой, и нужны переходы.

В этом году, в частности, был построен пересадочный узел "Северянин - Ростокино", который обеспечивает комфортную пересадку пассажиров с Ярославского направления железной дороги на МЦК через южный подземный вестибюль и подземный переход. Также в этом году завершились отделочные работы и монтаж лифтового оборудования в подземном пешеходном переходе под железнодорожными путями Октябрьского направления Московской железной дороги к станции метро "Фонвизинская".

Строительство пешеходных переходов в дальнейшем будет продолжаться так же активно, как и в прежние годы. В 2020-2022 годах будет построено около 60 подземных и надземных пешеходных переходов, рассказали в Департаменте строительства. Например, в рамках проекта строительства Северного дублера Кутузовского проспекта планируется возвести три пешеходных перехода через железнодорожные пути Смоленского направления МЖД: в районе домов 13 и 22 по улице Василисы Кожиной и в районе дома 16 по улице Ивана Франко.

Еще три надземных пешеходных перехода построят через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути Савеловского направления Московской железной дороги. Переходы появятся в районе домов 35г-37г на улице Яблочкова, в районе домов 5, 6 и 7, корпуса 2, а также дома 29 на Дмитровском шоссе, отмечал Андрей Бочкарев. Они значительно улучшат дорожную ситуацию в районе.

Дело в том, что сейчас в районе домов 5, 6 и 7, корпуса 2, и дома 29 работают наземные переходы со светофорами, что затрудняет движение автотранспорта. Кроме того, в этом районе находятся различные торговые объекты, школы, детские сады и поликлиники, в том числе недавно построенная на улице Яблочкова.

Подземные переходы решат проблемы и автомобилистов, и пешеходов, обеспечив им возможность беспрепятственного движения.