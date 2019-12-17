Еврокомиссия назвала дату встречи по газу с Россией и Украиной

В Брюсселе официально объявили дату очередных трехсторонних консультаций по вопросу продолжения газового транзита с участием представителей России, Украины и Евросоюза - они намечены на 19 декабря. Об этом у себя в Twitter написал словацкий дипломат Марош Шевчович, вице-президент Еврокомиссии по вопросам межинституциональных отношений, в недавнем прошлом - по делам энергосоюза.

По словам Шевчовича, встреча, которой он ждет "с нетерпением", вновь пройдет на министерском уровне. "Самое время послать позитивный сигнал рынкам и потребителям", - написал еврочиновник с хештегами (отметками) #Russia и #Ukraine.

Напомним, что последний раунд трехсторонних переговоров, посвященных пролонгации контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом", срой действия которого истекает 31 декабря, не привел к прорыву. Киев настаивает на продолжении судебных разбирательств и настаивает на долгосрочном контракте, однако такой вариант развития событий не устраивает Москву. Безрезультатно закончились и двусторонние переговоры руководителей обеих компаний и министров энергетики России и Украины в Вене 28 ноября, однако сам факт встречи в таком формате, без посредничества европейцев, - первой за последние пять лет - внушил наблюдателям осторожный оптимизм, как и недавний саммит лидеров "нормандской четверки" в Париже.