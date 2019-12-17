Футбольные власти высказались о протесте фанатов

Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал акцию футбольных фанатов, которые покидали стадион во время матчей последнего тура.

Таким образом болельщики протестовали против задержания фанатов, которые происходили перед матчем "Зенит" - "Спартак" в Петербурге в начале декабря.

- Мы озабочены реакцией болельщиков и направили запросы в МВД и ГУВД, - сказал Сергей Прядкин. - Футбол - игра болельщиков и от отсутствия их на стадионе он беднеет. Но мы считаем важным также и соблюдение законов как на стадионе, так и за его пределами.