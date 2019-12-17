Новости

Антикоррупционная операция в Бразилии уничтожила крупные компании 06:35
Археологи решили загадку каменных истуканов на острове Пасхи 06:21
Горбачев упрекнул США в стремлении к лидерству в военной сфере 06:15
В Хабаровске на двух ночных пожарах нашли тела трех человек 06:05
Названы самые опасные алкогольные напитки 05:55
Россия и Сирия начали совместные учения в Средиземном море 05:36
Российский мультфильм попал в шорт-лист "Оскара" 05:34
Экс-мэр Владивостока этапирован в колонию 05:18
В Бурятии осудят директора школы, на которую напал ученик 04:51
Россия и Китай призвали ООН оказывать гуманитарную помощь КНДР 04:25
В Индии показали действующее российское вооружение 04:16
Компания SpaceX успешно запустила ракету со спутником связи 03:57
В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка 03:32
Американские компании в январе увеличат добычу сланцевой нефти 03:25
Кофейная компания в Шотландии наймет жильца в замок 03:09
Boeing приостановит сборку лайнеров модели 737 MAX 02:55
Один человек скончался в результате подрыва автомобиля в Сирии 02:33
Фильм "Дылда" вошел в шорт-лист кандидатов на "Оскар" 02:19
Крупный пожар на мебельном складе в Казани ликвидирован 01:46
Россия и Китай предложили смягчить санкции в отношении КНДР 01:22
Акции Boeing резко подешевели 00:50
СМИ: Расширение полномочий Зеленского признано в суде неконституционным 00:42
Трамп будет "разочарован", если Пхеньян продолжит ядерные разработки 00:21
Порошенко внес $800 000 в залог за фигуранта дела о бракованных бронежилетах 16.12.2019
Борис Джонсон завершил формирование костяка нового кабинета 16.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года
Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
17.12.2019 06:15
Рубрика: Власть

Горбачев упрекнул США в стремлении к лидерству в военной сфере

Бывший лидер Советского Союза Михаил Горбачев. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Бывший лидер Советского Союза Михаил Горбачев. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Бывший лидер Советского Союза Михаил Горбачев. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что США надеются достичь одностороннего военного превосходства. Путем к этому, по словам политика, станет выход Вашингтона из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР

Между тем Горбачев отметил, что цель Соединенных Штатов опасна и недостижима, пишет японская газета Asahi. Как отметил экс-президент СССР, в современном мире гегемония одной державы невозможна. Он подчеркнул, что в результате новой гонки вооружений вся мировая политика погрузится в анархию и непредсказуемость.

Напомним, в США провели тестовый запуск баллистической ракеты наземного базирования, которая попадает под договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности. Она стартовала с наземной испытательной пусковой установки и, пролетев более 500 километров, упала в Тихом океане. Учитывая тот факт, что США официально вышли из договора РСМД второго августа, можно сделать вывод, что работа над ракетой велась тогда, когда Америка еще формально соблюдала условия этого документа.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Персона: Михаил Горбачев

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили Ливию и энергобезопасность ЕС
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
В Госдуме объяснили место России в рейтинге самых могущественных стран
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам тюрьмы
Автомобили Opel вернулись на российский рынок