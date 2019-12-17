Горбачев упрекнул США в стремлении к лидерству в военной сфере

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что США надеются достичь одностороннего военного превосходства. Путем к этому, по словам политика, станет выход Вашингтона из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями.

Между тем Горбачев отметил, что цель Соединенных Штатов опасна и недостижима, пишет японская газета Asahi. Как отметил экс-президент СССР, в современном мире гегемония одной державы невозможна. Он подчеркнул, что в результате новой гонки вооружений вся мировая политика погрузится в анархию и непредсказуемость.

Напомним, в США провели тестовый запуск баллистической ракеты наземного базирования, которая попадает под договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности. Она стартовала с наземной испытательной пусковой установки и, пролетев более 500 километров, упала в Тихом океане. Учитывая тот факт, что США официально вышли из договора РСМД второго августа, можно сделать вывод, что работа над ракетой велась тогда, когда Америка еще формально соблюдала условия этого документа.