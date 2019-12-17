Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом. Игрок теперь имеет право подписать контракт с любым клубом НХЛ. Сам игрок готов перейти в любой клуб, претендующий на Кубок Стэнли и деньги для него роли не играют.

Теперь уже бывший форвард "Лос-Анджелеса" прошел процедуру драфта отказов и стал неограниченно свободным агентом и теперь имеет право заключить контракт с любым клубом НХЛ. Об этом сообщил в Twitter журналист Пьер Лебрен.

Как ранее сообщал TSN, в воскресенье "Лос-Анджелес" выплатил Ковальчуку последнюю часть от подписного бонуса в размере 2,65 миллиона долларов. Также ему полагалось 700 тысяч за этот сезон. Помимо этого клуб должен Ковальчуку зарплату и за последний год его контракта. По данным TSN, россиянин должен получить еще около 6,25 млн.

В нынешнем сезоне Ковальчук провел 17 матчей, в которых набрал 9 очков (3 шайбы и 6 голевых передач). При этом в провальном старте команды тренерский штаб обвинил только его, хотя другие лидеры команды также играли далеко не здорово.

По данным СМИ, Ковальчук готов подписать контракт с любым клубом НХЛ, который сможет претендовать на Кубок Стэнли. При этом для хоккеиста не имеет никакого значения сумма договора, поскольку за все, по сути, платит "Лос-Анджелес". Заинтересованность в Ковальчуке уже проявлял "Бостон".

Всего за карьеру Ковальчук провел 897 матчей, в которых набрал 859 очков (436 голов и 423 передачи).