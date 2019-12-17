Лукашенко подверг критике экономические итоги работы правительства

Стабильное региональное развитие и повышение уровня жизни человека белорусский президент связывает с устойчивым инвестиционным климатом, который, по его словам, является "главным фактором экономического роста". Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании о реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов, информирует его пресс-служба.

Даже несмотря на сложность экономической ситуации, напомнил глава государства, в стране все эти годы поддерживали и развивали промышленное производство. Беларуси, по его словам, удалось сохранить "крупнейшие в мировом масштабе предприятия машиностроения, нефтепереработки, химической промышленности".

Президент сделал акцент и на развитии возобновляемой и атомной энергетики. Кроме того, "впервые в истории организовано производство линейки легковых автомобилей, реализуется масштабный биотехнологический проект по производству аминокислот", - добавил Лукашенко, подчеркнув, что остается неизменным главное требование - "максимальная отдача от каждого вложенного рубля. В результате должны быть обеспечены эффективная занятость и достойная зарплат". В этой связи он подчеркнул особую важность совещания, ведь "на кону сотни миллионов долларов".

Именно критический взгляд на ситуацию в экономике составлял стержень выступления президента. Он признал, что ожидаемые результаты получены не везде, запланированные бизнес-планами показатели не достигнуты. "Более того, ввод в промышленную эксплуатацию отдельных новых производств, которые давно должны работать и приносить прибыль, вообще остановлен", - констатировал оратор.

Источник в администрации дал понять, что ранее президент поручал детально рассмотреть проблемные вопросы как на местах, так и в правительстве. Под персональную ответственность должностных лиц выработать системные решения для эффективного развития предприятий. Однако, по его словам, кабинет министров к концу года традиционно подготовил предложения об оказании очередной государственной поддержки. "Если эта поддержка обоснована, мы ее будем оказывать: такова жизнь. Но только после того, как будет доказано, что в этой поддержке просители нуждаются и не провалили объективно план модернизации и инвестирования, который был до них доведен", - подчеркнул белорусский лидер.

Он задал вопрос и относительно низкой эффективности вложения значительных средств по отдельным проектам и поинтересовался, какие решения приняты правительством для стабилизации работы предприятий. "Меня интересуют особенно те производства, которые на слуху уже не первый год, но так и не начали работать, или работают очень слабо", - поставил задачу Лукашенко перед участниками встречи.