Лукашенко усомнился в целесообразности господдержки 4-х инвестпроектов

Премьер уточнил, что на контроле правительства находятся 34 крупных проекта, из которых 22 введены в эксплуатацию. По двенадцати из них уже даже обеспечен выход на проектную мощность. А вот "по четырем самым сложным необходимо решение главы государства в виде указов, чтобы и дальше эти проекты реализовывать", - сообщил руководитель правительства. Президент, по его словам, очень долго и скрупулезно спрашивал у должностных лиц "о необходимости и обоснованности господдержки, так как на реализацию этих проектов предприятия и организации запросили дополнительные бюджетные средства и перенос сроков возврата ранее предоставленных средств".

По итогам совещания Лукашенко поручил создать межведомственную рабочую группу во главе с помощником президента Александром Косинцем, чтобы она подтвердила целесообразность внесенных правительством документов, вынужден был констатировать премьер-министр. Он отметил, что по остальным 30 инвестиционным проектам решение главы государства не нужно: предприятия справляются "своими силами". Правда, премьер признал, что "не все эти проекты успешные и беспроблемные", но в правительстве знают, "как их заканчивать и выводить на проектную мощность".

О важности своевременной реализации инвестиционных проектов, которые обсуждались на совещании, и их выхода на проектную мощность, по словам Румаса, ярко свидетельствует только одна цифра. "Если бы эти предприятия работали по ранее утвержденным бизнес-планам, то рост ВВП только по этой группе предприятий был бы на 0,3% больше, чем мы имеем сегодня. Именно поэтому такое отношение и такое внимание проявляет глава государства к этим важнейшим инвестиционным проектам".