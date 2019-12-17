Навка назвала причину решения Загитовой

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала решение Алины Загитовой приостановить карьеру и назвала настоящую причину этого шага.

"На сегодняшний день Алина добилась максимальных результатов в женском одиночном катании, выиграв все возможные титулы. К своему юному возрасту она уже лучшая фигуристка мира!", - сказала Навка KP.Ru.

В тоже время, причина в таком решении 17-летней победительницы Олимпиады 2018 года вовсе не в том, что ей тяжело соперничать с более юными соотечественниками и добавить в программу четверные прыжки.

По словам Навки, в этом году Загитовой предстоит сдавать ЕГЭ и поступать в ВУЗ, поэтому она и решила сделать перерыв в карьере.

Загитова совсем скоро сыграет роль Спящей красавицы в ледовом шоу. По данным издания, гонорар за выступление может составить до 20 тысяч долларов.