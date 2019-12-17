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Названы 10 худших видеоигр 2019 года. FIFA 20 в этом списке

Текст:   Богдан Бобров
17.12.2019,  
13:15
Фото: EA Фото: EA
Фото: EA

На популярном сайте-агрегаторе Metacritic опубликован список худших видеоигр 2019 года. В выборку попали игры, которые вышли с 1 января по настоящее время. В отборе участвовали только те проекты, на которые было написано семь и более рецензий или обзоров, остальные не учитывались. Если игра выходила на нескольких платформах, выбиралась наиболее худшая версия.

Сам список выглядит следующим образом:

1. Eternity: The Last Unicorn (PS4) - 36 баллов

2. Left Alive (PS4) - 37 баллов

3. Blades of Time (Switch) - 38 баллов

4. Contra: Rogue Corps (Switch) - 40

5. Dollhouse (PS4) - 41

6. WWE 2K20 (PS4) - 43

7. FIFA 20: Legacy Edition (Switch) - 43

8. Submersed (PS4) - 44

9. Generation Zero (PS4) - 45

10. Narcos: Rise of the Cartels (PC) - 46

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Примечательно, что в случае с FIFA 20 и Blades of Time низкая оценка связана, в основном, с проблемами портирования на гибридную консоль от Nintendo, так как на приставках Sony и Microsoft у этих игр вполне сносные рейтинги от 50 до 79 баллов.

Напомним, ранее на этом же ресурсе был размещен топ лучших игр уходящего десятилетия.

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