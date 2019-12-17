Непомнящий обыграл Вашье-Лаграва в первой партии полуфинала Гран-при

Сегодня белые фигуры были у Яна Непомнящего, завтра состоится ответное противостояние, где российский гроссмейстер выступит против французского шахматиста чёрным цветом.

Ян Непомнящий - единственный россиянин, который продолжает борьбу за Гран-при. На этапе четвертьфинала гонку покинули Сергей Карякин, Дмитрий Андрейкин и Дмитрий Яковенко.

Гран-при ФИДЕ проходит в четыре этапа. Каждый из них проводится по олимпийской системе и состоит из первого раунда (на старт которого выходят 16 шахматистов), четвертьфинала, полуфинала и финала. В серии Гран-при участвует 21 шахматист, однако каждый из них имеет право выступить только на трёх этапах.

Два лучших гроссмейстера всех четырех этапов Гран-при получат путевки на турнир претендентов, победитель которого встретится с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном (Норвегия) в следующем ноябре.

Судьба одной путевки на турнир претендентов через Гран-при уже известна. Российский гроссмейстер Александр Грищук досрочно обеспечил себе попадание в турнир, выиграв предыдущий этап Гран-при в Гамбурге, а также успешно выступив на первом и втором этапах в Москве и Риге (2 и 3 места соответственно). В сумме у Грищука 20 очков.

Вторая путевка в турнир претендентов может достаться Максиму Вашье-Лаграву, в активе которого 16 очков, или Яну Непомнящему с 12 очками. У Давида Навары (Чехия) и Вэй И (Китай) по 5 очков.

По регламенту Гран-при за победу на каждом этапе игрок получает 8 очков, за второе место - 5, за вылет в полуфинале - 3, в четвертьфинале - 1, в первом раунде - 0. В случае победы без тай-брейка на каждой стадии шахматист получает дополнительное очко.

Таким образом, схватка Непомнящего с Вашье-Лагравом может стать досрочным подведением итога для всей серии Гран-при.

Также отметим, что шахматисты борются не только за путевки в турнир претендентов, но и за внушительные призовые. По сообщению компании-организатора серии Гран-при World Chess, призовой фонд этапа составляет 130 тысяч евро. Дополнительные 280 тысяч евро будут распределены между участниками по окончании четвертого этапа.

Начало вторых полуфинальных партий 18 декабря в 16:00 по московскому времени.